3 مليار و900 مليون جنيه
المالية : إتاحات عاجلة للسلع التموينية والسكك الحديد والوطنية للصحافة2017-06-17 09:24:02
اعتمد عمرو الجارحي، وزير المالية، عددا من الإتاحات العاجلة بمبلغ 3 مليار و900 مليون جنيه في شهر مايو 2017 للسلع التموينية والهيئة القومية لسكك حديد مصر وللشركة القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي لدعم جهود هذه الجهات لتدبير احتياجات المواطنين.
تضمنت الإتاحات مبلغ 2 مليار و200 مليون جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية قيمة الدعم المالي الشهري لسلع البطاقة التموينية وفروق نقاط الخبز وفروق تكاليف تصنيع الخبز عن شهر مايو 2017، (هذا وجدير بالذكر ان تم اصدار ضمانات بمبلغ 64.3 مليون دولار لشراء 395 ألف طن قمح مستورد)، بالإضافة الي 1.7 مليون جنيه لديوان عام محافظة شمال سيناء لدعم منظومة النظافة شهر مايو 2017.
وشملت الاتاحات ايضا مبلغ مليار و100 مليون جنيه دفعة لشهر مايو لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين موسم 2017 وذلك لضمان سداد المستحق لهم أولا بأول.
وكذلك تم اتاحة مبلغ 220 مليون جنيه لاتحاد الاذاعة والتليفزيون حتي يتسنى له الوفاء بالتزاماته الحتمية تجاه العاملين عن شهر (مايو 2017) .، كما تشمل الإتاحات أيضا مبلغ 98.5 مليون جنيه كمساهمات من الخزانة في رأسمال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وذلك لتوفير السيولة اللازمة لصرف مستحقات العاملين عن شهر مايو 2017.
وتتضمنت الاتاحات مبلغ 64.6 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر كدعم عن اشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية عن شهر ابريل 2017، كما تشمل الإتاحات أيضا مبلغ 62.5 مليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تحت حساب دعم المياه عن شهر مايو 2017.
وكذلك تم اتاحة مبلغ 100 مليون جنيه للهيئة العامة لتنمية الصناعية لدعم وترفيق المناطق الصناعية. ، بالإضافة الي مبلغ 100 مليون جنيه للهيئة الوطنية للصحافة لتتمكن الهيئة من معالجات مشكلات المؤسسات الصحفية المتراكمة .
كما شملت الإتاحات مبلغ 49 مليون جنيه للهيئة العامة للتامين الصحي عن شهر مايو 2017 كدعم لكل من (المرأة المعيلة ، الطلاب ، الاطفال دون السن المدرسي ) ، كما تم إتاحة مبلغ 2.6 مليون جنيه للمجلس الأعلى للثقافة لصرف مرتبات العاملين بشركة الصوت والضوء عن شهر مايو 2017.
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