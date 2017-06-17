شددت الدكتور هنا صبحي استشاري التغذية العلاجية، على ضرورة زيادة “السلطات” و”البروتين” خلال وجبة الإفطار مع وجبة رمضان، كما نصحت بزيادة “الخس والجزر” في السلطات لاحتوائهم على “فيتامين A ” التي تساعد على زيادة ترطيب الجسم وعدم الإحساس بالعطش.

كما طالبت هنا صبحي من خلال فقرة “يوميات صائم” على قناة “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم السبت، بالابتعاد عن الوجبات المقليات واللجوء لطرق طهي أخرى مثل الشوي والبخار والفرن، وتجنب العصائر المصنعة والملونة، وتقليل الملح وزيادة البوتاسيوم في الطعام.

كما أكدت على ضرورة أن تكون هناك راحة 15 دقيقة بين شرب المياه والطعام، ونصحت أيضا تناول وجبة الإفطار على مرتين.

وأشارت إلى أنه يجب الابتعاد عن تناول المشروبات التي تحتوي على كافيين لأن مدرة للبول وتجعل الجسم يفقد سوائل، موضحة إمكانية تناول كوب واحد من المشروبات عقب الإفطار بساعة.