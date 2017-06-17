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المرصد السوري: مقتل 11 شخصا في غارة جوية استهدفت قريتين بدير الزور
انفجار في سوريا - قصف

المرصد السوري: مقتل 11 شخصا في غارة جوية استهدفت قريتين بدير الزور

2017-06-17 09:28:52
أ ش أ

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض مقتل 11 شخصا من بينهم أطفال ونساء في غارة جوية استهدفت قريتين عند الأطراف الشمالية من مدينة دير الزور.

وأوضح المرصد - ومقره لندن - حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم السبت - أن امرأة قتلت على الأقل في قصف شنه مسلحو (داعش) على حي هرابش الخاضع لسيطرة القوات النظامية في مدينة دير الزور.

من جهة أخرى، أشار المرصد إلى مقتل شخصين جراء انفجار الغام يعتقد أن تنظيم (داعش) زرعها في الريف الغربي لمحافظة الرقة.

يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية (الكردية) قد أعلنت - أمس - تمكنها من تحرير حي الصناعة بالرقة من قبضة مسلحي (داعش).

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