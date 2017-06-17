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طوارئ بالمطار لتنظيم دخول الركاب بعد كسر ماسورة مياه بصالة السفر
مطار القاهرة‎

طوارئ بالمطار لتنظيم دخول الركاب بعد كسر ماسورة مياه بصالة السفر

2017-06-17 09:54:16
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أعلنت سلطات مطار القاهرة اليوم، السبت، حالة الاستنفار وسط عمال النظافة لسحب كميات كبيرة من المياه على أرض صالة السفر الخارجية بالمبنى رقم 2 بعد كسر ماسورة مياه وتنظيم حركة دخول الركاب إلى الصالة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة: “أثناء دخول راكب صينى إلى صالة السفر بالمبنى رقم 2 ارتطمت عربة الحقائب الخاصة به بماسورة مياه كانت تخدم كافتيريا بالصالة، مما تسبب فى كسرها وانتشار كميات كبيرة من المياه فى صالة السفر الخارجية، وعلى الفور أعلنت السلطات المختصة حالة الاستنفار واستدعاء عمال نظافة لسحب المياه والقيام بإصلاح الكسر وتنظيم حركة دخول الركاب إلى الصالة، حيث لم تحدث أي تأخيرات وسط الركاب”.

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