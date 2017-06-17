انتقد الكاتب الصحفي السعودي سعود الريس الدور التركي بالأزمة القطرية، معربا عن استيائه من وجود قوات عسكرية تركية في قطر.

وقال سعود الريس من خلال تغريدات له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الخليفة اردوغان ارعد وازبد في خطابه انتصارا لقطر، ثم خرج وزير خارجيته ليستغفلنا بان الوقوف مع قطر لا يعني الوقوف ضد الطرف الاخر!!”.

وأضاف : “تركيا تعتقد ان الخلاف كعكة تريد جزء منها، تعرض الوساطة وهي تصرح بعدائها ضد مصر والإمارات، اي وساطة يبحث عنها اردوغان ؟”.

وتابع القول: “تركيا تقول بأن قاعدتها في قطر لحماية الخليج ، من قال ان الخليج بحاجة حمايتها؟”.