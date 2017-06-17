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ننشر أسعار صرف اليورو اليوم السبت بالسوق الرسمي المصري
اليورو
اليورو

ننشر أسعار صرف اليورو اليوم السبت بالسوق الرسمي المصري

2017-06-17 09:15:09
كتب ربيع شعبان

سعر اليورو اليوم السبت بالسوق الرسمي المصري

أفضل بنك تشتري منه الآن:  بنك مصر  20.27
أفضل بنك تبيع له الآن:  بنك سايب20.25

 

البنك سعر الشراء سعر البيع
مصر-إيران-للتنمية 20.1442 20.3820
مصرف-ابو-ظبي 20.2062 20.4031
البنك-المصري-الخليجي 20.1348 20.3843
البنك-الأهلي 20.0214 20.2683
بنك-البركة 19.9081 20.5844
بنك-القاهرة 20.1150 20.3245
بنك-الاسكندرية 20.2286 20.3734
البنك-العربي-الافريقي 20.1708 20.3245
البنك-المركزي 20.1436 20.2579
بنك-مصر 20.0609 20.2582
بنك-بلوم-مصر 20.1366 20.3806
كريدي-أجريكول 20.1950 20.4031
بنك-بيريوس 20.2268 20.3806
بنك-قناة-السويس 20.1528 20.3625
المصرف-المتحد 20.0912 20.3806
البنك-التجاري-الدولي 20.1330 20.3806
المصري-لتنمية-الورادات 20.2268 20.3806
البنك-الأهلي-المتحد 20.1600 20.4000
بنك-المشرق 20.2400 20.4000
بنك-HSBC 20.1400 20.3000
بنك-سايب 20.2500 20.4000
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