أعلن مقربون من المدون السعودي البارز خالد خلاوي، أن السلطات الأمنية في المملكة، أفرجت عنه بشكل مفاجئ بعد نحو عام من الاعتقال في ظروف غامضة.

وأكدت هناء الحكيم والدة خلاوي قرار الإفراج، كما أكد ذلك الكاتب الاقتصادي المعروف فارس التركي، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكتبت الحكيم، وهي شخصية سعودية اكتسبت شهرة واسعة من خلال صراعها مع مرض سرطان الثدي، ونشاطات ثقافية أخرى تقوم بها، “اللهم لك الحمد حمدا يليق بك يا لطيف يا قريب، رب وصلتني العيدية”، في إشارة للإفراج عن ابنها خالد.

فيما قال الكاتب التركي‏ في تغريدة له على حسابه الرسمي على تويتر، “نعم الصديق الغالي خالد خلاوي معنا اليوم”.

وهنأ عدد كبير من السعوديين وبينهم نخب ثقافية ومشاهير معروفون، خلاوي بالإفراج عنه، فيما عكس التفاعل اللافت مع الوسم “خالد خلاوي” على موقع تويتر المكانة والشهرة التي يتمتع بها.

وخالد خلاوي محام سعودي، عرف بمقالاته في عدة صحف سعودية كبرى ومواقع إخبارية، لكن شهرته الأوسع تعود تدويناته ومقاطع الفيديو التي ينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث يتابعه فيها عشرات آلاف المتابعين.

واعتقل خلاوي العام الماضي في ظروف غامضة، وترددت أنباء عن أن سبب اعتقاله يعود لانتقاده كثيرا من جوانب الحياة بالمملكة بشكل لاذع.

ويصعب الحصول على تعليق من وزارة الداخلية السعودية حول قضايا المعتقلين، فيما يلتزم خلاوي وعائلته الصمت حيال سبب اعتقاله والإفراج المفاجئ عنه.