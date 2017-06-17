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السعودية تطلق قناة رياضية بـ7 مليارات دولار لكسر احتكار "بين سبورت"
PBS SPORTS

السعودية تطلق قناة رياضية بـ7 مليارات دولار لكسر احتكار "بين سبورت"

2017-06-17 08:59:06
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أعلنت مجموعة قنوات “PBS SPORTS”، عن عقد مؤتمر صحفي قريبًا لإطلاق أضخم منصة رياضية في العالم العربي برأس مال تجاوز 7 مليارات دولار.

وأوضحت عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر”، أن “القناة ستكون مجانية قدر المستطاع إذا سمحت القوانين الدولية وإذا لم تسمح سيكون التشفير بسعر رمزي، مشيرا إلى أن “PBS SPORTS” سيتم بثها على قمر عربسات وستكون في مصر وبرأس مال سعودي”.

وأضافت أنه سيتم الإعلان عن ترددها قبل عيد الفطر، وستنطلق قناة واحدة كإعلان وبرومهات ومع بداية الموسم الرياضي الجديد ستكون هناك ٥ قنوات ترتفع تدريجيا إلى ١١ قناة.

وتأتي هذه الخطوة من الشركة السعودية المالكة لكسر احتكار قناة “بين سبورت” القطرية، في ظل الأزمة بين دول الخليج ومصر وعلى رأسها السعودية، مع قطر لدعمها وتمويلها للإرهاب.

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