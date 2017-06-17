 Moheet on google
السبت 17 يونيو 2017 09:40 صباحاً
روابط سريعة
فقدان 7 من طاقم مدمرة أمريكية على سواحل اليابان
البحرية الامريكية

فقدان 7 من طاقم مدمرة أمريكية على سواحل اليابان

2017-06-17 08:47:13
متابعات

أكد خفر السواحل الياباني اليوم السبت، أن سبعة من أفراد طاقم المدمرة فيتزجيرالد التابعة للبحرية الأمريكية فقدوا بعدما اصطدمت المدمرة بسفينة تجارية تحمل علم الفلبين على سواحل اليابان حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.

كانت مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية اصطدمت بسفينة تجارية جنوب غرب يوكوسوكا في اليابان، أمس الجمعة.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3