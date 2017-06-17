فقدان 7 من طاقم مدمرة أمريكية على سواحل اليابان

أكد خفر السواحل الياباني اليوم السبت، أن سبعة من أفراد طاقم المدمرة فيتزجيرالد التابعة للبحرية الأمريكية فقدوا بعدما اصطدمت المدمرة بسفينة تجارية تحمل علم الفلبين على سواحل اليابان حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.

كانت مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية اصطدمت بسفينة تجارية جنوب غرب يوكوسوكا في اليابان، أمس الجمعة.