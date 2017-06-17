تعقد وزارة الأوقاف برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم السبت اجتماعا موسعا مع وكلاء الوزارة بمختلف المديريات لبحث مجموعة ملفات أهمها تنظيم مصليات العيد وخطة الوزارة الدعوية في العطلة الصيفية، والتوسع في مراكز الثقافة الإسلامية ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم وعمل الواعظات، وإعادة تنظيم العمل بمعسكر أبو بكر الصديق.

ويبحث الاجتماع، بحسب بيان صادر عن الوزارة، ضرورة تنقية مكتبات المساجد من أي كتب أو أشرطة لدعاة التطرف، ومناقشة خطة الوزارة في مساعدة الأسر والقرى الأكثر احتياجا، فضلا عن الدفع بمزيد من الشباب المميزين علميًا وإداريًا في العمل الإداري وتحديد احتياجات المحافظات من الإعلان التكميلي الثاني لمسابقة الأئمة واستكمال ما تبقى من مسابقة العمال وسرعة شغل الدرجات القيادية الشاغرة بالإدارة الوسطى ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام.