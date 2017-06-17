قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين، إنها لم تتلقَّ أي شكوى من أي عائلة بحرينية مقيمة في قطر بشأن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، وجاء ذلك تكذيبًا لنظيرتها القطرية.

وزعم علي المري، رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الأمم المتحدة بجنيف أمس، بأن 13 ألفا و314 شخصًا تضرروا من الحصار العربي للدوحة، ما دفعهم لتقديم شكاوى عبر البريد الإلكترونى للجنة حقوق الإنسان.

وأصدرت المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان بمملكة البحرين بيانا جاء فيه “أنه في حال استلامها شكاوى مستقبلا فإنها ستتعامل معها وفقا للقانون والأعراف الدولية والصلاحيات المناطة بها”.

كما أكدت المؤسسة الوطنية أن ما تم تداوله عن تبعات قطع العلاقات بين البلدين ليس صحيحًا، ولا توجد بوادر لأي تبعات حقوقية يمكن متابعتها حتى الآن، مؤكدة في الوقت ذاته أنها سوف تتابع الوضع عن كثب.

وأعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين عن أملها بأن تكون هناك مسؤولية في تناول الوضع، لا أن يبالغ فيه مبالغة غير واقعية تعكس توجهات سياسية معينة لا تخدم حقوق الإنسان.