 Moheet on google
السبت 17 يونيو 2017 09:40 صباحاً
روابط سريعة
الزمالك يضم «فلفل» و«لوكا»
المستشار مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك
المستشار مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك

الزمالك يضم «فلفل» و«لوكا»

2017-06-17 08:53:25

ضم الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك مع لاعبي فريق الطيران محمد علاء “لوكا”، ومحمود خليل “فلفل”، وجاء هذا خلال إعلان الصفحات الرسمية لنادي الزمالك بمواقع التواصل الاجتماعي.
ويلعب محمد علاء “29 سنة” في مركز صانع الألعاب، فيما  يلعب محمود خليل “26 سنة” في مركز حراسة المرمى، كما شاركا المنتخب المصري في الحصول على العديد من البطولات والمراكز.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3