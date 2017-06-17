ضم الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك مع لاعبي فريق الطيران محمد علاء “لوكا”، ومحمود خليل “فلفل”، وجاء هذا خلال إعلان الصفحات الرسمية لنادي الزمالك بمواقع التواصل الاجتماعي.

ويلعب محمد علاء “29 سنة” في مركز صانع الألعاب، فيما يلعب محمود خليل “26 سنة” في مركز حراسة المرمى، كما شاركا المنتخب المصري في الحصول على العديد من البطولات والمراكز.