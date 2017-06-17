ألغى وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، زيارة للمكسيك الأسبوع القادم، حيث كان من المقرر أن يشارك فى اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية، بحسب ” سبوتنيك” .

وذكرت الخارجية الأمريكية، أن هذا القرار اتخذ بسبب ضرورة التركيز على قضايا الشرق الأوسط، وخاصة على الوضع حول قطر ودول الخليج.

وجاء فى بيان للخارجية الأمريكية، أن “وزير الخارجية سيواصل جهوده لتخفيف التوتر فى منطقة الشرق الأوسط من خلال لقاءات ومكالمات هاتفية مع ممثلى دول الخليج والقادة فى بلدان المنطقة”.

وسيمثل الولايات المتحدة فى اجتماع منظمة الدول الأمريكية بمدينة كانكون المكسيكية، نائب وزير الخارجية جون ساليفان. ومن المقرر أن يبدأ الاجتماع يوم 19 يونيو الجارى ويستمر 4 أيام.

يذكر، أن السعودية والبحرين والإمارات ومصر أعلنت يوم 5 يونيو عن قطع العلاقات مع قطر، واتهمت الدول الأربع الدوحة بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار فى المنطقة. وفى وقت لاحق أعلنت بعض الدول العربية والإسلامية الأخرى عن قطع العلاقات مع قطر، كما قام الأردن وعدة دول أخرى بتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى مع قطر.