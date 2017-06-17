تنظم شركة مصر للطيران، اليوم السبت، 15 رحلة دولية إلى كل من جدة والمدينة المنورة من مطار القاهرة الدولي، لنقل 2930 معتمرا إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة.

ومن المقرر أن تنظم الشركة 9 رحلات إلى جدة، و6 رحلات جوية إلى المدينة المنورة.

وأضافت مصادر بمطار القاهرة، أنه تم رفع حالة الطوارئ لسفر واستقبال المعتمرين من وإلى الأراضي المقدسة، إلى جانب استقبال العاملين العائدين من الخارج لقضاء عطلة عيد الفطر المبارك مع أسرهم.