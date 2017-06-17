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اليوم.. "مصر للطيران" تنقل 2930 معتمرا على متن 15 رحلة
مصر للطيران1

اليوم.. "مصر للطيران" تنقل 2930 معتمرا على متن 15 رحلة

2017-06-17 08:48:19
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تنظم شركة مصر للطيران، اليوم السبت، 15 رحلة دولية إلى كل من جدة والمدينة المنورة من مطار القاهرة الدولي، لنقل 2930 معتمرا إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة.

ومن المقرر أن تنظم الشركة 9 رحلات إلى جدة، و6 رحلات جوية إلى المدينة المنورة.

وأضافت مصادر بمطار القاهرة، أنه تم رفع حالة الطوارئ لسفر واستقبال المعتمرين من وإلى الأراضي المقدسة، إلى جانب استقبال العاملين العائدين من الخارج لقضاء عطلة عيد الفطر المبارك مع أسرهم.

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