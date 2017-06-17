اليوم.. "مستأنف قصر النيل" تنظر طعن النيابة على براءة 4 من ألتراس أهلاوى

تنظر محكمة جنح مستأنف قصر النيل اليوم السبت أولى جلسات الطعن المقدم من النيابة العامة على براءة 4 من أعضاء ألتراس أهلاوى من تهم إثارة الشغب والتجمهر والتعدى على قوات الأمن.

وكانت قوات الشرطة ألقت القبض على 7 متهمين بينهم 3 أحداث بعد نشوب اشتباكات بينهم وقوات الشرطة المكلفة بتأمين النادى الأهلى، لإصرار الجمهور على دخول النادى عنوة وحضور تدريبات الفريق.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين تهم التجمهر والاعتداء على قوات الشرطة واستعراض القوة وإثارة الشغب، وقررت إحالتهم إلى المحاكمة العاجلة التى أصدرت حكمها ببراءة جميع المتهمين.