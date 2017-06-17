اليوم.. استئناف محاكمة 48 متهما بقتل الصحفية ميادة أشرف2017-06-17 08:34:31
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، اليوم السبت، محاكمة 48 من عناصر لجان العمليات النوعية بجماعة الإخوان الإرهابية في اتهامهم بالتورط في أحداث العنف التي شهدتها “عين شمس”، وأسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين المنتمين لجماعة الإخوان، تدبير تجمهر بمنطقة عين شمس يوم 28 مارس 2014، تنفيذًا لأغراض إرهابية، حيث أطلقوا أعيرة نارية صوب المواطنين الرافضين لتجمهرهم، والإعلاميين، وقوات الشرطة، وأطلق أحد المتهمين عيارًا ناريًا صوب الصحفية ميادة أشرف، أثناء تصويرها أفعالهم الإجرامية، فأصابتها في رأسها، وأردتها صريعة.
كما أطلق متهما آخر عيارًا ناريًا صوب المواطنين الرافضين لتجمهرهم، أصاب الطفل شريف عبدالرءوف في رأسه، ما أودى بحياته، وأحاط المتهمون بسيارة المواطنة مارى سامح جورج، واعتدوا عليها، ثم أطلق أحدهم عيارًا ناريًا أصاب المجنى عليها في صدرها، فأرداها قتيلة، وأضرموا النيران في سيارتها عقب ذلك، فضلًا عن شروعهم في قتل مواطنين آخرين من رافضي تجمهرهم.
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