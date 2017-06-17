بوروندى تحصل على 25 مليون دولار من هيئة التنمية الدولية لتحسين الأمن الغذائى

حصلت الحكومة البوروندية على تمويل إضافى تعادل قيمته 25 مليون دولار من هيئة التنمية الدولية لتحسين الأمن الغذائى فى بوروندى .

وقدمت الهيئة هذا التمويل من خلال البنك الدولى لاستخدامه فى تنفيذ مشروع لتنمية الأسواق الزراعية وزيادة الانتاج فى بوروندى بهدف تحسين الأمن الغذائى والقيمة الغذائية .

وأوضح وزير الزراعة البوروندى “ديو جايد رويريما” أنه سيتم تنفيذ المشروع خلال الفترة مابين عامى 2017 و2019 ، وأنه يهدف إلى تحسين إنتاجية صغار المزارعين وتسهيل سبل دخولهم إلى الأسواق .

وأضاف:”إن المشروع سيؤدى إلى إصلاح البنية الأساسية لنظام الرى من أجل مواجهة آثار التغير المناخى وتعزيز قدرات المنتجين وعلاقاتهم مع شركائهم من أجل تسهيل دخولهم إلى الأسواق ، وإن المشروع سيغطى عشرة أقاليم ” .

وذكر الوزير البوروندى أنه سيتم تقديم منح مالية فى إطار هذا المشروع إلى حوالى 27 ألف عائلة تمثل حوالى 138 ألف شخص.

من ناحية أخرى، حث جبريل رافيرى رئيس مركز مكافحة الفساد والاختلاس الاقتصادى الحكومة البوروندية على إلتزام الدقة والصرامة فى إدارة هذه الأموال.

وقال إن بوروندى تواجه المجاعة بسبب الأزمة الاقتصادية وظاهرة التغير المناخى ، وأكد أهمية تطبيق نظام الرى من أجل مواجهة آثار التغير المناخى .