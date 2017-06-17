قانون جديد ينظم عمل المخابرات الألمانية ويعزز قدراتها على مكافحة الإرهاب والتطرف2017-06-17 08:46:13
توقعت دورية “دير شبيجل” الألمانية واسعة الاطلاع موافقة الحكومة الألمانية بصفة نهائية على قانون جديد لتنظيم عمل المخابرات الوطنية الالمانية وان يتم ذلك قبل حلول منتصف يوليو القادم ، وهو القانون الذى وافقت الحكومة الألمانية على مسودته المقدمة من البرلمان اواخر العام الماضى .
وسيكون تنظيم عمل المخابرات الالمانية الجديد استجابة لضغوط من البرلمان الالمانى / البوندستاج / فى اعقاب جدل واسع بسبب انشطة التعاون الاستخبارى بين المانيا ووكالة الأمن القومى الامريكية استغل فيها الجانب الامريكى محطة الرصد والتنصت التابعة للمخابرات الالمانية فى منطقة / باد ايبلينج / فى التنصت على مراكز مهمة لصناعة القرار فى عدد من عواصم الاتحاد الاوروبى منها فرنسا وبروكسل وسويسرا وكذا منشآت اقتصادية اوروبية منها عملاق صناعات الجو / ايرباص / التى بدورها اقامت دعوى قضائية ضد الحكومة الالمانية .
وفى أبريل الماضى أقالت المستشارة انجيلا ميركل جيرارد شيندلر مدير الاستخبارات الالمانية الذى تولى ادارة هذا الجهاز المهم منذ العام 2012 وعينت برونو كال وهو مسئول رفيع بوزارة المالية الالمانية خلفا له ، وهو اول رئيس للاستخبارات الالمانية يأتى من خارجه .
كما أعطت ميركل الضوء الاخضر للبرلمان الالمانى بوضع تشريع يعيد تنظيم عمل الاستخبارات الالمانية ويمنع قيامها بأية انشطة للتجسس على دول أو مؤسسات اقتصادية أجنبية ولو كان ذلك لمصلحة المؤسسات الالمانية وكذلك يمنع مشروع قانون اصلاح الاستخبارات الالمانى الجديد الواقعة مسودته فى 300 صفحة قيام المخابرات الالمانية باستهداف اى مسئولين فى الاتحاد الاوروبى وفى المقابل تقوم المخابرات الالمانية بالتركيز على انشطة مكافحة الارهاب والتطرف والتصدى لكل ما يعتبر تهديدا مباشرا للأمن الوطنى الالمانى وتشكيل هيئة اشراف تتألف من قضاة وممثل عن النائب العام الالمانى لتقنين اعمال المراقبة والتنصت التى قد تلجأ اليها المخابرات الالمانية وهى تقوم بمهام مكافحة الارهاب والتجسس ومقاومة الانشطة الهدامة فى الدولة الالمانية .
-
خبير أمني: مصر تعاني من «28 يناير»
أستبعد العقيد حاتم صابر الخبير الأمني، أن تندرج دعوات التظاهر اليوم تحت بند الوطنية بل تندرج تحت بند الأغراض السياسية ومحاولة زعزعة الأمن، مشيرا إلى أن مصر بتعاني ...Fri, 16 Jun 2017 09:09:36 GMT
-
وزير المالية من سول: خلاف مصر مع قطر "مسألة مبدأ"
قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن مصر ليست قلقة بشأن التداعيات المالية المحتملة لخلافها السياسى مع قطر. وأضاف الجارحى فى تصريحات لشبكة CNBC الأمريكية على هامش ...Fri, 16 Jun 2017 09:09:36 GMT
-
موسكو تتحقق من مقتل البغدادي في غارة للطيران الروسي على الرقة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم (الجمعة) أنها تتحقق في الوقت الراهن عبر مختلف القنوات من معلومات عن مقتل زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي في غارة للطيران الروسي ...Fri, 16 Jun 2017 09:09:36 GMT
-
"الدستورية": تقرير المفوضين بمنازعتي "قضايا الدولة" لم يتطرق لتيران وصنافير
أكد المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها أن الرأي الاستشاري المنسوب لهيئة مفوضي المحكمة في شأن منازعتي التنفيذ المقامتين من ...Thu, 15 Jun 2017 13:18:27 GMT
-
إصابة 150 جنديا إسرائيليا بمرض جلدي غامض
أصيب 150 جنديا إسرائيليا بطفح جلدي نتيجة تلوث لم تعلن إسرائيل عن مصدره أو سببه، أدى إلى إخلاء قاعدة “شزفيم” وتسريح 1500 جندي. وقالت مصادر إسرائيلية، حسب شبكة “روسيا ...Thu, 15 Jun 2017 08:36:18 GMT
-
سامح شكري: العلاقات مع السودان قوية ونسعى لاحتواء أي توتر
ثمن وزير الخارجية المصري سامح شكري، مبادرة المستشارة أنجيلا ميركل في أفريقيا خلال قمة العشرين حيث تم مناقشة كيفية الدفع باستثمارات أوروبية لأفريقيا ووضع قيمة ...Thu, 15 Jun 2017 10:14:58 GMT
-
اليابان تتعهد بمنع خطر الإرهاب على اراضيها بمشاركة المجتمع الدولي
تعهد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بتجنيب بلاده خطر الهجمات الإرهابية بالتعاون مع المجتمع الدولي عن طريق الانضمام بسرعة إلى اتفاقية دولية تهدف لمنع الجرائم ...Thu, 15 Jun 2017 14:01:22 GMT
-
اليمن: مقتل أكثر من 11 ألف مدني منذ بدء الصراع في البلاد
أفاد وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر بمقتل أكثر من 11 ألف مدني في البلاد، جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح، عقب انقلابها ...Fri, 16 Jun 2017 08:45:53 GMT
-
الإمارات: أمريكا تمنعنا من التصعيد ضد قطر
كشف السفير الإماراتي لدى واشنطن، يوسف العتيبة، عن أن الولايات المتحدة هي من تحد وتحجم من الإجراءات التي يمكن أن تتخذها دول الخليج ضد قطر. وقال العتيبة في تصريحات ...Wed, 14 Jun 2017 09:05:21 GMT