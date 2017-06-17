تنظر الدائرة 3 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد إبراهيم عيسى وعضوية كل من خالد النجار ومحمد رضوان، أولى جلسات محاكمة المستشار “حسين. ش” القاضي بالمحكمة الاقتصادية بتهمة قتل “مُجند”.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق وافق على مذكرة الرأي المُقدمة من المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، بإحالة المستشار “محبوس”، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة على خلفية اتهامه بقتل “مُجند”.