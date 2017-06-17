حدث في مثل هذا اليوم 17 يونيو .. وفاة الشيخ "الشعراوي"

1579: البحار البريطاني “فرنسيس دريك” يرسو في ميناء شمال مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا وذلك أثناء دورانه على الأرض وأعلن ضم كاليفورنيا إلى أراضي الملكة إليزابيث الأولي.

1631: وفاة “ممتاز محل” صاحبة الضريح الشهير تاج محل في الهند الذي يعتبر من اعظم مساجد العالم من جهة التصميم و الزخارف.

1795: القنصل الفرنسي في القاهرة يقترح على بلاده احتلال مصر عسكريا للمحافظة على المصالح الفرنسية.

1800: إعدام “سليمان الحلبي” لقيامه باغتيال قائد الفرنسين الجنرال “كليبر”.

1940: قوات الحلفاء يضطرون للانسحاب من فرنسا بعد أن استولت قوات ألمانيا النازية على ثلثيها وشكلت حكومة موالية لها في مدينة فيشي برئاسة المارشال “فيليب بيتان”.

1940: دول البلطيق الثلاث إستونيا ولاتفيا ولتوانيا يسقطون تحت الاحتلال السوفيتي.

1944: استقلال أيسلندا عن الدنمارك.

1953: اندلاع ثورة عمالية في ألمانيا الشرقية.

1967: الصين تقوم بتجربتها النووية الأولى وتفجر قنبلة هيدروجينية.

1972: إلقاء القبض على 5 موظفين في البيت الأبيض لتورطهم في فضيحة ووترجيت وهي أكبر فضيحة سياسية في تاريخ أمريكا.

1986: أربعة انفجارات في الكويت بعدد من المنشئات النفطية بمنطقة الأحمدي سببت حرائق كبيرة في ميناء الأحمدي وحقول المقوع دون وقوع إصابات وقد تبنت “منظمة الثوريون العرب” مسؤولية هذه الانفجارات.

1998: وفاة فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عن عمر يناهز 87 عاما.

2009: احتجاجات سلمية هادئة في طهران لليوم الخامس على التوالي احتجاجا على نتيجة الانتخابات الرئاسية.

2011: مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين بجروح في اشتباكات مسلحة بين منطقتي باب التبانة وجبل محسن في طرابلس في شمال لبنان.