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وزير الخارجية الإماراتي يبحث الأزمة القطرية مع أعضاء الكونجرس الأمريكي
وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان

وزير الخارجية الإماراتي يبحث الأزمة القطرية مع أعضاء الكونجرس الأمريكي

2017-06-17 07:44:00
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ذكرت شبكة “سكاي نيوز” الإخبارية أن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، أطلع عددا من أعضاء الكونجرس الأمريكي على الإجراءات الدبلوماسية والاقتصادية التي اتخذتها الإمارات والدول الأخرى ضد قطر من أجل إيقاف دعمها المالي للمنظمات المتطرفة وتدخلاتها في شؤون الدول الأخرى.

وجاء ذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية إلى واشنطن، حيث اجتمع مع كريس ميرفي وكريس كونز ومايكل بينيت وتيم كيين والنائب مارك ميدوز وستني هوير.

وناقش الشيخ عبدالله أهمية التعاون الوثيق بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية من أجل معالجة المسائل الأمنية الإقليمية الأخرى بما في ذلك التدخل المستمر لإيران في شؤون المنطقة وزعزعتها الاستقرار.

كما تم التطرق إلى الأوضاع الراهنة في اليمن حيث أكد الوزير على الجهود المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات للمساعدة في التوصل إلى حل سياسي للنزاع هناك مسلطا الضوء على المساعدات الإنسانية التي تقدمها الإمارات للشعب اليمني.

يأتي ذلك بعدما التقى وزير الخارجية الإماراتي نظيره الأمريكي، ريكس تيلرسو، في إطار بحث الملف القطري والإجراءات التي تتخذها بلاده إلى جانب دول أخرى تتقدمها السعودية ضد قطر.

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