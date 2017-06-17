تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا من تحرير طالب بعد اختطافه لطلب فدية مالية مقابل إطلاق سراحه، وألقت القبض على المتهمين بارتكاب الواقعة وبحوزتهم بندقية آلية و22 طلقة حية.

وكان مدير أمن قنا اللواء صلاح الدين حسان قد تلقي بلاغا من موظف بالمعاش يدعي إسماعيل إبراهيم إسماعيل (61 عاما) مقيم بقرية الدير الشرقي بدائرة مركز شرطة قنا بتغيب نجله “يسرى” (23 عاما) طالب أثناء استقلاله السيارة رقم 5891 ملاكي قنا وبإجراء التحريات السرية حول الواقعة وظروفها تبين وجود شبهه جنائية وراء تغيب المذكور واختفاء السيارة المنوه عنها.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بإشراف العميد محمد هندي مدير إدارة البحث الجنائي وأثناء السير في تنفيذ خطة البحث وردت معلومات أكدتها التحريات مفادها أن وراء ارتكاب الواقعة كلا: محمد حنفي محمود محمد وشهرته محمد المناعي (28 عاما) عاطل والسابق اتهامه في 8 قضايا (سرقة - سلاح – ضرب) وشقيقة أبو الحمد (23 عاما) عاطل والسابق اتهامه في إحدي القضايا ومقيمان بقرية المراشدة دائرة مركز الوقف، وناجح ممدوح عيسى مصطفى (25 عاما) مقيم بقرية أبو مناع بدائرة دشنا حيث قاموا باختطافه الطالب وحجزه والسيارة المشار إليها لاعتقادهم بأن والده متيسر ماديا وذلك نظير الحصول على مبالغ مالية لإطلاق سراحه.

وعقب تقنين الإجراءات قامت عدة مأموريات مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات أمن قنا استهدفت تحرير المختطف والسيارة حيث تم إطلاق سراح المجنى علية وإعادة السيارة دون دفع أية مبالغ مالية.

وبسؤاله أقر الطالب المختطف بقيام المتهمين باعتراضه أثناء عودته من الزراعة الخاصة بوالده واحتجازه بالمنطقة الجبلية المتاخمة لقرية أبومناع بحرى وتم ضبط المتهمين وبحوزة الأول بندقية آلية وخزينتين بداخلهما 22 طلقة حية وبحوزة الثاني الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليا بارتكاب الواقعة فحرر المحضر فيما تولت النيابة العامة التحقيق.