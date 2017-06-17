أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم /السبت/ الشأن المحلي ، ونبأ مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى أعمال القمة الرئاسية لدول حوض النيل المنتظر عقدها يومى /الأربعاء/ و/الخميس/ المقبلين بأوغندا،.

فمن جانبها ، قالت صحيفة (الأهرام) إن نائب وزير الخارجية، حمدى لوزا صرح بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيشارك فى أعمال القمة الرئاسية لدول حوض النيل المنتظر عقدها يومى /الأربعاء/ و/الخميس/ المقبلين بأوغندا، موضحا أن تأجيل القمة كان بسبب انشغال الجانب الأوغندى بعقد قمة أخرى حول اللاجئين خلال الأسبوع الحالي.

وأوضح لوزا، فى تصريحات خاصة للأهرام، أن تصعيد ملف مياه النيل لمستوى الرؤساء سببه أن الموضوعات الخاصة به لا تقف عند الجوانب الفنية فقط، لكن هناك أهمية سياسية تجعل الملف محل اهتمام رؤساء الدول، بحيث يتم تناول القضايا المختلفة على مستواهم، مؤكدا أهمية انعقاد القمة لأول مرة على المستوى الرئاسي، بحضور دول حوض النيل العشر الأعضاء فى مبادرة حوض النيل.

وأشار إلى أن مجالات التعاون بين رؤساء دول حوض النيل عديدة وعلى عدة مستويات، ومن بينها ملف الكهرباء والتبادل الثقافى والتجاري، مؤكدا أن حضور الرؤساء القمة مؤشر قوى على أن الدول لديها رغبة فى إيجاد حلول للقضايا العالقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مديري الأمن قاموا صباح أمس بجولات ميدانية تفقدوا خلالها الحالة الأمنية بنطاق مديريات الأمن بالقاهرة والجيزة والمحافظات بالميادين والأقوال والارتكازات ونقاط التفتيش الأمنية والمرور على قوات تأمين المنشآت المهمة والحيوية والخدمات المعينة بالشوارع والميادين، للتأكد من انتظام الخدمات وتنفيذ الخطط الأمنية.

وأكدت الصحيفة أن شوارع وميادين القاهرة شهدت حالة من الهدوء الحذر وسط رصد دعوات عناصر جماعة الاخوان الإرهابية بتحريض المواطنين على الخروج فى مظاهرات اعتراضا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، إلا أن المواطنين قد خيبوا أمالهم بعدم الاستجابة لتلك الدعوات وسط انتشار أمنى مكثف.

من جهة أخرى ، ذكرت الصحيفة أن طلاب الثانوية العامة يترقبون غدا بحذر امتحان الكيمياء للعلمى علوم ورياضة متمنيين سهولته، فى نفس الوقت الذى يستعد فيه طلاب الأدبى لامتحان علم النفس والاجتماع بترقب شديد، وأعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أهمية الحرص فى توزيع الدرجات أثناء عملية التقدير، وتصحيح كل كلمة فى الكراسة الامتحانية لطلاب الثانوية العامة والمسودة بها بدقة واهتمام، لحصول كل طالب على حقه، ودرجاته.

الجمهورية:

بدورها، كشفت صحيفة (الجمهورية) عن تراجع نسب النجاح في تصحيح العينات العشوائية لامتحانات الثانوية العامة عن العام الماضي بنسب تتراوح بين 2% و5%، مشيرة إلى أن المقارنة بين نسب النجاح العام الماضي والعام الحالي أوضح انخفاض نتيجة تصحيح عينة العربي هذا العام عن العام الماضي حيث بلغت نسبة النجاح هذا العام 4ر93% ولم يحصل أي طالب علي الدرجة النهائية بينما بلغت العام الماضي 94%.

وأضافت الصحيفة أن مادة الفيزياء، التي شهدت شكاوي متعددة من جانب الطلاب هذا العام، فقد انخفضت نسبة النجاح بنسبة 3.2% عن العام الماضي حيث بلغت نسبة النجاح هذا العام 1ر76% وحصل بها 214 طالبا علي الدرجة النهائية في حين كانت نسبة النجاح العام الماضي 4ر78% وحصل بها 427 طالبا علي الدرجة كاملة.

في سياق آخر،أشارت الصحيفة إلى أن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة تصدر اليوم حكمها، بعد عامين، في قضية اغتيال الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام الراحل والمتهم فيها 67 شخصا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية والذين اعترفوا في التحقيقات التي أجرتها النيابة بتخطيطهم وتلقيهم تكليفات من الهاربين في خارج البلاد من قيادات الجماعة لقتله بدعوي اصداره قرارا بفض اعتصام رابعة المسلح.

وأوضحت أن الحكم يصدر برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد بحضور الياس إمام وضياء عابد رئيسي نيابة أمن الدولة العليا بأمانة سر ممدوح عبدالرشيد ووليد رشاد.

وقالت الصحيفة إن مجلس النواب يستأنف جلساته بعد غد برئاسة الدكتور علي عبدالعال بأخذ الرأي النهائي على قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية ومناقشة الموازنة العامة للدولة للسنة المالية “2017 - 2018” ويحدد المجلس في الجلسة موعدا لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب رشاد أبو طالب و20 عضوا عن سياسة الوزارة بشأن إحلال وتجديد محولات الكهرباء وزيادة قدرتها للحد من ضعف التيار الكهربائي ويأخذ المجلس الرأي النهائي علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2010 لتنظيم زرع الأعضاء البشرية وعلي مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية “2015 - 2016”.

وأكدت الصحيفة أن الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة أكد ضرورة أن يتفهم القادة والضباط لمهامهم ومسئولياتهم مع ضرورة الحفاظ على كافة عناصر الكفاءة القتالية لوحداتهم والعمل علي توفير كافة الامكانات للارتقاء بالفرد المقاتل معيشيا وإداريا واجتماعيا ورفع روحه المعنوية باعتباره الركيزة الأساسية لقواتنا المسلحة.

أخبار اليوم:

وتحت عنوان “ألمانيا تتفهم العقوبات العربية ضد قطر”، قالت صحيفة (أخبار اليوم) إن فولكر كاودر زعيم الأغلبية فى البرلمان الألمانى أكد أن استقرار مصر يصب فى مصلحة ألمانيا، مشيرا إلى أهمية دعم الجهود المصرية لمكافحة التطرف والإرهاب، وقال إن بلاده تتفهم القرارات العربية الأخيرة ضد قطر باعتبارها عقابا لدولة تمول الإرهاب، مطالب بحوار عميق بين الدول العربية للنظر فى انتشار الأفكار الدينية المتطرفة ومحاولة كبح جماح مثل تلك الأفكار، معربا عن ثقته فى أن الإخوان المسلمين هم المسئولون عن تدهور الوضع الأمنى فى مصر.

وأضاف فولكر أن ألمانيا لمست تحقيق مصر لإنجازات كبيرة خلال فترة الرئيس عبدالفتاح السيسى لمصر، مشيدا بالتجربة المصرية فى التعايش بين المصريين وحرص الحكومة على المساواة بين مختلف الموطنين، كما أكد أن مصر تحظى باهتمام ألماني كبير نابع من أهميتها كدولة محورية فى الشرق الأوسط وكذا لجهودها فى مكافحة الإرهاب والتطرف.

وأكدت الصحيفة أن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة أعلن عن مقتل 3 تكفريين شديدي الخطورة والقبض على أخر بإحدى البؤر الإرهابية خلال مواصلة قوات انفاذ القانون تنفيذ عملياتها فى ملاحقة العناصر التكفيرية بسيناء، مشيرا إلى أن العمليات أسفرت أيضا عن تدمير دراجتين ناريتين تستخدمهما العناصر التكفيرية، وذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة فى مداهمة وتمشيط مناطق مكافحة النشاط الإرهابى وملاحقة العناصر التكفيرية بسيناء.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أكد أنه تم الاتفاق مع الجانب الألمانى على عقد مؤتمر متخصص مشترك خلال سبتمبر المقبل، وقال مميش إنه سيتم خلال المؤتمر مناقشة مجالات الاستثمار المشترك بين البلدين وجذب مزيد من الفرص الاستثمارية وإقامة المشروعات بالمناطق الصناعية التابعة لقناة السويس.

وأضاف أنه تم خلال زيارة الرئيس لألمانيا توضيح المجالات التى سيتطرق إليها المؤتمر الإستثمارى المصري الألمانى ومنها صناعة الأدوية والمعدات والالات الثقيلة والطاقة بجانب التعاون فى مجال البنية التحتية للمناطق الصناعية التابعة لقناة السويس.

الشأن الدولي:

وفي الشأن الدولي، قالت صحيفة (الجمهورية) إن المستشار بالديوان الملكي السعودي والمشرف العام علي مركز الدراسات والشئون الإعلامية سعود القحطاني كشف عن تفاصيل خطة اغتيال العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبد العزيز، وهي المؤامرة التي دبرها الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي وأمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني.

وأضافت الصحيفة أن الأمم المتحدة أكدت أن حوالي 100 ألف مدني عراقي محتجزون كدروع بشرية لدي عناصر تنظيم (داعش) في وسط الموصل التي تسعي القوات العراقية إلى استعادة السيطرة عليها، مشيرة إلى أن ذلك في الوقت الذي تمكنت فيه القوات العراقية من صد هجوم مضاد كبير نفذه انتحاريون من تنظيم (داعش) علي حي الدندان غربي الموصل.

وأشارت الصحيفة إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية السعودي أعلن أمس استهداف ثلاث شاحنات تابعة له أثناء استعدادها لتوزيع معونات غذائية في مدينة مأرب اليمنية، مؤكدا أن الفرق المختصة في تحالف دعم الشرعية في اليمن شرعت في التحقيق حول الحادثة، موضحًا أن الدلائل الأولية تشير إلى أنها ناتجة عن عبوة ناسفة زرعت في مكان توقف الشاحنات.

بدورها قالت صحيفة (الأهرام) إن التحالف الدولى ضد تنظيم (داعش) الإرهابى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لا يستطيع تأكيد تقارير حول احتمال مقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادى فى غارة روسية بالقرب من مدينة الرقة، معقل التنظيم فى سوريا. وقال ريان ديلون المتحدث باسم التحالف فى رسالة إلكترونية: “لا نستطيع أن نؤكد هذه التقارير فى الوقت الحالي”.

وأشارت الصحيفة إن ذلك يأتي ردا على سؤال حول إعلان الجيش الروسى أنه يحقق فى معلومات ترجح مقتل البغدادى فى غارة شنتها طائراته في ٢٨ مايو الماضي، واستهدف اجتماعا لقياديين فى التنظيم جنوب مدينة الرقة فى شمال سوريا.

من جهة أخرى، ذكرت الصحيفة أن الشرطة الصينية أعلنت أمس أن الانفجار الذى قتل ٨ أشخاص، وأصاب ٥٨ آخرين أمام إحدى مدارس الأطفال ناجم عن عبوة يدوية الصنع مؤكدة مقتل منفذ الانفجار.

وأفادت وزارة الأمن العام الصينية أن الجانى المفترض شاب يبلغ (٢٢ عاما) يعانى من مشاكل صحية، وكان مقيما ويعمل بالقرب من روضة الأطفال “تشوانجشين كيندرجارتن” بمقاطعة فنج شيان، وأوضحت السلطات أنه ترك التعليم بعدما تم تشخيصه باضطراب الجهاز العصبي اللاإرادي.

