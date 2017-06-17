قال متحدث ليبي إن قوات خفر السواحل اعترضت 900 مهاجر غير شرعي على ساحل مدينة صبراتة أمس الجمعة.

وأضاف المتحدث باسم خفر السواحل الليبي أيوب قاسم - حسبما أفادت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية اليوم السبت - أن المهاجرين كانوا على متن قوارب خشبية ومطاطية وأن أحد القوارب المطاطية كان على وشك الغرق.

وأوضح المتحدث أن المهاجرين من الأفارقة والآسيويين والعرب وبينهم 98 امرأة و25 طفلا.