 Moheet on google
السبت 17 يونيو 2017 08:12 صباحاً
روابط سريعة
خفر السواحل الليبي يعترض 900 مهاجر غير شرعي
حرس السواحل الليبي

خفر السواحل الليبي يعترض 900 مهاجر غير شرعي

2017-06-17 07:39:39
متابعات

قال متحدث ليبي إن قوات خفر السواحل اعترضت 900 مهاجر غير شرعي على ساحل مدينة صبراتة أمس الجمعة.

وأضاف المتحدث باسم خفر السواحل الليبي أيوب قاسم - حسبما أفادت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية اليوم السبت - أن المهاجرين كانوا على متن قوارب خشبية ومطاطية وأن أحد القوارب المطاطية كان على وشك الغرق.

وأوضح المتحدث أن المهاجرين من الأفارقة والآسيويين والعرب وبينهم 98 امرأة و25 طفلا.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3