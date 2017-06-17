نشرت وكالة الأنباء السعودية “واس” الأمر الملكي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وأمر خادم الحرمين بتعديل اسم ” هيئة التحقيق والادعاء العام ” ليكون ” النيابة العامة “، ويسمى رئيسها ” النائب العام “، وارتباط ” النيابة العامة ” مباشرة بالملك، وتمتعها بالاستقلال التام، وليس لأحد التدخل في عملها، وقيام هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع من تراه من الجهات ذات العلاقة، بمراجعة نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، ونظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى والأوامر والمراسيم الملكية ذات الصلة، واقتراح تعديلها بما يتفق مع ما ورد في أمرنا هذا، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخه، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

وذلك بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 56 ) بتاريخ 24 / 10 / 1409هـ وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 2 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435هـ.

ونظرًا إلى الصفة القضائية لأعمال هيئة التحقيق والادعاء العام، وتمشيًا مع القواعد والمبادئ النظامية المتبعة في العديد من دول العالم، وبما يتفق مع القواعد والأحكام الشرعية، ولأهمية وضرورة الفصل بين السلطة التنفيذية في الدولة والهيئة وأعمالها باعتبارها جزءًا من السلطة القضائية، ومنحها الاستقلال التام في مزاولة مهاما؛ بما يضمن لها مباشرة عملها بكل حياد، ودون تأثير من أي جهة كانت.

وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسم الملكية والقرارات ذات الصلة، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة ، وإعمالًا لمبدأ الفصل بين السلطات.