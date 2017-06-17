22 رمضان.. وسر السرايا النبوية وميلاد "أحمد ديدات"2017-06-17 06:52:50
في مثل هذا اليوم 22 من رمضان وقعت عدة أحداث مهمة، منها بدء إرسال الرسول عليه الصلاة والسلام السرايا النبوية في العام الأول من الهجرة، ومولد العالم الإسلامي أحمد ديدات، ومولد الأمير الأندلسي عبد الرحمن الناصر.
يقول وسيم عفيفي الباحث في التراث حسب “العربية” إنه في مثل هذا اليوم من العام الأول الهجري بدأ الرسول عليه الصلاه والسلام ارسال السرايا النبوية، حيث بدأ المسلمون بتنفيذ مجموعة من الاستطلاعات والدوريات لتأمين طرق المدينة، ومناوئة قريش في رحلاتها التجارية، وعقد المعاهدات مع القبائل المتناثرة في شبه الجزيرة العربية، والقريبة من المدينة، ولإشعار قريش بقوة المسلمين.
كانت أولى هذه السرايا الاستطلاعية سرية سيف البحر في 22 رمضان من السنة الأولى من الهجرة، الموافق مارس سنة 623 ميلادية حيث أمّر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الغزوة حمزة بن عبدالمطلب رضي الله عنه في ثلاثين رجلًا من المهاجرين، يعترضون تجارة لقريش جاءت من الشام، كان عليها أبوجهل بن هشام في ثلاثمائة رجل من المشركين، وبعدها توالت السرايا التي مهدت الطريق لفرض قوة المسلمين.
مناظرات ديدات
وفي مثل هذا اليوم 22 من رمضان 1336 هـجرية، الأول من يوليو 1918ميلادية، ولد الداعية الإسلامي الشيخ أحمد ديدات في مقاطعة سورات الهندية، انتقل به والده إلى جنوب إفريقيا وهناك تألق واشتهر بسبب مناظراته الدينية التي أسلم بسببها الكثيرون، وتوفى عن عمر يناهز 87 عاماً بمنزله في جنوب إفريقي، في مثل هذا اليوم 22 من رمضان 277 هـجرية، 7 من يناير 891 ميلادية، ولد عبد الرحمن الناصر ثامن أمراء الأندلس من بني أمية ويعدّ عصره الذي امتد 50 عاماً من أزهى فترات الأندلس قوة حضارة.
-
موسكو تتحقق من مقتل البغدادي في غارة للطيران الروسي على الرقة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم (الجمعة) أنها تتحقق في الوقت الراهن عبر مختلف القنوات من معلومات عن مقتل زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي في غارة للطيران الروسي ...Fri, 16 Jun 2017 09:09:36 GMT
-
خبير أمني: مصر تعاني من «28 يناير»
أستبعد العقيد حاتم صابر الخبير الأمني، أن تندرج دعوات التظاهر اليوم تحت بند الوطنية بل تندرج تحت بند الأغراض السياسية ومحاولة زعزعة الأمن، مشيرا إلى أن مصر بتعاني ...Fri, 16 Jun 2017 09:09:36 GMT
-
وزير المالية من سول: خلاف مصر مع قطر "مسألة مبدأ"
قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن مصر ليست قلقة بشأن التداعيات المالية المحتملة لخلافها السياسى مع قطر. وأضاف الجارحى فى تصريحات لشبكة CNBC الأمريكية على هامش ...Fri, 16 Jun 2017 09:09:36 GMT
-
"الدستورية": تقرير المفوضين بمنازعتي "قضايا الدولة" لم يتطرق لتيران وصنافير
أكد المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها أن الرأي الاستشاري المنسوب لهيئة مفوضي المحكمة في شأن منازعتي التنفيذ المقامتين من ...Thu, 15 Jun 2017 13:18:27 GMT
-
إصابة 150 جنديا إسرائيليا بمرض جلدي غامض
أصيب 150 جنديا إسرائيليا بطفح جلدي نتيجة تلوث لم تعلن إسرائيل عن مصدره أو سببه، أدى إلى إخلاء قاعدة “شزفيم” وتسريح 1500 جندي. وقالت مصادر إسرائيلية، حسب شبكة “روسيا ...Thu, 15 Jun 2017 08:36:18 GMT
-
سامح شكري: العلاقات مع السودان قوية ونسعى لاحتواء أي توتر
ثمن وزير الخارجية المصري سامح شكري، مبادرة المستشارة أنجيلا ميركل في أفريقيا خلال قمة العشرين حيث تم مناقشة كيفية الدفع باستثمارات أوروبية لأفريقيا ووضع قيمة ...Thu, 15 Jun 2017 10:14:58 GMT
-
اليابان تتعهد بمنع خطر الإرهاب على اراضيها بمشاركة المجتمع الدولي
تعهد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بتجنيب بلاده خطر الهجمات الإرهابية بالتعاون مع المجتمع الدولي عن طريق الانضمام بسرعة إلى اتفاقية دولية تهدف لمنع الجرائم ...Thu, 15 Jun 2017 14:01:22 GMT
-
اليمن: مقتل أكثر من 11 ألف مدني منذ بدء الصراع في البلاد
أفاد وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر بمقتل أكثر من 11 ألف مدني في البلاد، جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح، عقب انقلابها ...Fri, 16 Jun 2017 08:45:53 GMT
-
الإمارات: أمريكا تمنعنا من التصعيد ضد قطر
كشف السفير الإماراتي لدى واشنطن، يوسف العتيبة، عن أن الولايات المتحدة هي من تحد وتحجم من الإجراءات التي يمكن أن تتخذها دول الخليج ضد قطر. وقال العتيبة في تصريحات ...Wed, 14 Jun 2017 09:05:21 GMT