 Moheet on google
السبت 17 يونيو 2017 08:14 صباحاً
روابط سريعة
شاهد.. الحرم المكي بخاصية "التسارع الزمني"
الكعبة

شاهد.. الحرم المكي بخاصية "التسارع الزمني"

2017-06-17 06:48:49

حقق فيديو التقطه مستخدم يدعى binzarah@ على تويتر انتشاراً واسعاً وهو يظهر الحرم المكي والطواف خلال وقت صلاة المغرب بتقنية التسارع الزمني.

وتعتمد تقنية التسارع الزمني أو TimeLapse على كاميرا في مكان ثابت وتسجيل فترة طويلة من الزمن، ثم تسريع التسجيل ليظهر بشكله النهائي، حسب “سكاي نيوز” عربية.
ويظهر في الفيديو الطائفون حول الكعبة المشرفة، إلى حين أذان المغرب حيث ترصد الكاميرا اصطفاف المصلين بدقة متناهية، ويشهد الحرم المكي في الأيام العشرة الأخيرة من رمضان ازدحاماً استثنائياً بالمصلين والمعتمرين والمعتكفين الذين يقدرون بمئات الآلاف، ويشارك رجال الدفاع المدني السعودي في قوة دعم الحرم المكي الشريف في تنفيذ الخطة العامة للطوارئ خلال شهر رمضان وخاصة العشر الأخير.



روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3