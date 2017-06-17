تحتوي بعض أنواع الأطعمة على فوائد كبيرة كونها غنية بمضادات الأكسدة والألياف، مما دفع البعض لتسميتها بـ “الأطعمة الخارقة”.

وحسب “سكاي نيوز” عربية، فمن منافع الأطعمة الخارقة أنها تساعد في الوقاية من الأمراض السرطانية، قبل استعراض الاطعمة المفيد يجب أن نتعرف على الاطعمة المسببة للسرطان وهي:

الهوت دوج أو اللحوم المصنعة فهى تحتوى على كمية كبيرة من مادة النترات التي تستخدم كمادة حافظة بالاضافة إلى الصوديوم، ما يساعد على تكون الخلايا السرطانية خاصة بعد التسخين حيث تتحول مادة النترات إلى مادة أخرى مضرة تسمى “النتروزامين”.

من الأطعمة الضارة أيضاً رقائق البطاطس لاحتوائها على سعرات حرارية عالية بسبب وجود الزيوت المهدرجة، وقد ربطت بعض الدراسات بينها وبين مرض السرطان نظراً لوجود مادة “الاكريلاميد” بداخلها.

وشملت القائمة أيضاً المشروبات الغازية للسعرات العالية بسبب كمية السكر المرتفعة والملونات ومادة الكافيين، ونفس الوضع بالنسبة للبسكويت فهو يحتوى على تلك السعرات المرتفعة بسبب السمن والسكر الزيوت المهدرجة حتى النوع المخصص للحمية أو “الدايت”، وعن الأطعمة الخارقة يأتي التوت على رأس القائمة بالاضافة إلى بذور الشيا التي يمكن وضعها على السلطة او إعدادها مثل البودينج.