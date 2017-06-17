المقادير:



للسمك:

كيلو سمك بالجلد والعظم (حلقات)

1/2 ملعقة صغيرة قرنفل مطحون

1/2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة

ملعقة كبيرة كزبرة مطحونة

ملعقة كبيرة كركم مطحون

ملعقة كبيرة زنجبيل مطحون

ملعقة كبيرة هيل (حبهان) مطحون

كوب دقيق

زيت للقلي

ملح وفلفل

لصلصة الصيادية:

4 ملعقة كبيرة زيت زيتون

3 فص ثوم، شرائح

3 بصل كبير، شرائح رفيعة

2 طماطم، مقطعة كعيدان الكبريت

كوب عصير طماطم طازج

كوب مرق سمك أو دجاج

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم (معجون)

2 ملعقة كبيرة توابل مطحونة

ملح وفلفل

الطريقة:

- يُغسل السمك جيداً ويُترك في مصفاة للتخلص من الماء الزائد، وحسب الشيف “أسامة السيد” عبر موقعه الرسمي، تُخلط التوابل جيداً مع الدقيق.

- تُرش قطع السمك بخليط الدقيق حتى يُغطيها تماماً مع التخلص من الزائد منه، يُسخن زيت القلي، وتُحمر قطع السمك حتى يُصبح لونها ذهبياً، ثم تُرفع على منشفة ورقية للتخلص من الزيت الزائد.

بالنسبة لصلصة الصيادية:

- يُسخن الزيت على نار متوسطة، ويُضاف البصل والثوم مع التقليب لمدة خمس دقائق أو حتى يأخذ اللون الذهبي، يُضاف الطماطم والعصير والمرق والصلصة وتُتبل بالتوابل المطحونة والملح والفلفل.

- تُترك الصلصة حتى تبدأ في الغليان، ثم تُخفف الحرارة وتُترك لحوالي 15 دقيقة حتى تتداخل وتُصبح غليظة نوعاً ما، تُرفع جانباً في طبق التقديم، تُرص قطع السمك فوق الصلصة.