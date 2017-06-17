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كيك بياض البيض
كيك بياض البيض

كيك بياض البيض

2017-06-17 06:41:43

المقادير:

15 بياض بيض
ملعقة صغيرة كريم أوف تارتار
ملعقة صغيرة عصير ليمون
كوب سكر
كوب وربع دقيق منخول
صلصة كراميل أو طوفي للتقديم

الطريقة:
- يُسخن الفرن على حرارة 170 درجة مئوية، حسب الشيف “أسامة السيد” عبر موقعه الرسمي.
- يُخفق بياض البيض مع كريم أوف تارتار وعصير الليمون بمضرب سلك كهربائي على سرعة عالية حتى يُصبح رغوي هش.
- يُضاف السكر تدريجياً (2 ملعقة كبيرة في كل مرة) مع الاستمرار في الخفق حتى يذوب السكر تماماً ويُصبح الخليط لامعاً ويُكوّن منقاراً ليناً عند رفع المضرب السلك.
- يُضاف الدقيق المنخول تدريجياً حوالي 2/1 كوب في كل مرة مع الاستمرار في الخفق على سرعة بطيئة جداً حتى تتداخل المكونات، يُصب الخليط في قالب الكيك، ويوضع في الفرن لحوالي 45 دقيقة.
- يُقلب قالب الكيك على قُمع أو عنق زجاجة، ويُترك ليبرد تماماً لحوالي ساعة ونصف، ثم يُفصل الكيك عن القالب بتمرير سباتولا أو سكين صغير بين الكيك وجدار القالب من جميع الجهات.
- يُرفع الكيك ويوضع في طبق التقديم، ويُزين بصلصة الكراميل أو الطوفي، ويُقطع باستخدام سكين مسنن والخاص بتقطيع الخبز.

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