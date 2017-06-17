هل تقبل صلاة غير المحجبة وصيامها2017-06-17 06:38:59
السؤال: أنا غير محجبة، فهل يقبل الله صلاتي وصيامي؟
تجيب أمانة الفتوى قائلة” الزي الشرعي للمرأة المسلمة هو أمر فرضه الله تعالى عليها، وحرم عليها أن تُظهِر ما أمرها بستره عن الرجال الأجانب، والزي الشرعي هو ما كان ساترًا لكل جسمها ما عدا وجهها وكفيها؛ بحيث لا يكشف ولا يصف ولا يشف.
والواجبات الشرعية المختلفة لا تنوب عن بعضها في الأداء؛ فمن صلَّى مثلًا فإن ذلك ليس مسوِّغاً له أن يترك الصوم، ومن صَلَّتْ وصَامَتْ فإن ذلك لا يبرِّر لها ترك ارتداء الزي الشرعي،
والمسلمة التي تصلي وتصوم ولا تلتزم بالزِّيِّ الذي أمرها الله تعالى به شرعاً هي محسنةٌ بصلاتها وصيامها، لكنها مُسيئةٌ بتركها لحجابها الواجب عليها.
ومسألة القبول هذه أمرها إلى الله تعالى، غير أن المسلم مكلَّفٌ أن يُحسِنَ الظن بربه سبحانه حتى ولو قارف ذنباً أو معصية، وعليه أن يعلم أنَّ من رحمة ربِّه سبحانه به أنْ جعل الحسنات يُذهِبْنَ السيئات وليس العكس، وأن يفتح مع ربه صفحة بيضاء يتوب فيها من ذنوبه، ويجعل شهر رمضان منطَلَقًا للأعمال الصالحات التي تسلك به الطريق إلى الله تعالى، وتجعله في محل رضاه.
وعلى المسلمة التي أكرمها الله تعالى بطاعته والالتزام بالصلاة والصيام في شهر رمضان أن تشكر ربها على ذلك بأداء الواجبات التي قصَّرَت فيها؛ فإنَّ من علامة قبول الحسنة التوفيقَ إلى الحسنة بعدها. والله سبحانه وتعالى أعلم. حسب موقع “دار الافتاء” المصرية.
-
موسكو تتحقق من مقتل البغدادي في غارة للطيران الروسي على الرقة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم (الجمعة) أنها تتحقق في الوقت الراهن عبر مختلف القنوات من معلومات عن مقتل زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي في غارة للطيران الروسي ...Fri, 16 Jun 2017 09:09:36 GMT
-
خبير أمني: مصر تعاني من «28 يناير»
أستبعد العقيد حاتم صابر الخبير الأمني، أن تندرج دعوات التظاهر اليوم تحت بند الوطنية بل تندرج تحت بند الأغراض السياسية ومحاولة زعزعة الأمن، مشيرا إلى أن مصر بتعاني ...Fri, 16 Jun 2017 09:09:36 GMT
-
وزير المالية من سول: خلاف مصر مع قطر "مسألة مبدأ"
قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن مصر ليست قلقة بشأن التداعيات المالية المحتملة لخلافها السياسى مع قطر. وأضاف الجارحى فى تصريحات لشبكة CNBC الأمريكية على هامش ...Fri, 16 Jun 2017 09:09:36 GMT
-
"الدستورية": تقرير المفوضين بمنازعتي "قضايا الدولة" لم يتطرق لتيران وصنافير
أكد المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها أن الرأي الاستشاري المنسوب لهيئة مفوضي المحكمة في شأن منازعتي التنفيذ المقامتين من ...Thu, 15 Jun 2017 13:18:27 GMT
-
إصابة 150 جنديا إسرائيليا بمرض جلدي غامض
أصيب 150 جنديا إسرائيليا بطفح جلدي نتيجة تلوث لم تعلن إسرائيل عن مصدره أو سببه، أدى إلى إخلاء قاعدة “شزفيم” وتسريح 1500 جندي. وقالت مصادر إسرائيلية، حسب شبكة “روسيا ...Thu, 15 Jun 2017 08:36:18 GMT
-
سامح شكري: العلاقات مع السودان قوية ونسعى لاحتواء أي توتر
ثمن وزير الخارجية المصري سامح شكري، مبادرة المستشارة أنجيلا ميركل في أفريقيا خلال قمة العشرين حيث تم مناقشة كيفية الدفع باستثمارات أوروبية لأفريقيا ووضع قيمة ...Thu, 15 Jun 2017 10:14:58 GMT
-
اليمن: مقتل أكثر من 11 ألف مدني منذ بدء الصراع في البلاد
أفاد وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر بمقتل أكثر من 11 ألف مدني في البلاد، جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح، عقب انقلابها ...Fri, 16 Jun 2017 08:45:53 GMT
-
اليابان تتعهد بمنع خطر الإرهاب على اراضيها بمشاركة المجتمع الدولي
تعهد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بتجنيب بلاده خطر الهجمات الإرهابية بالتعاون مع المجتمع الدولي عن طريق الانضمام بسرعة إلى اتفاقية دولية تهدف لمنع الجرائم ...Thu, 15 Jun 2017 14:01:22 GMT
-
الإمارات: أمريكا تمنعنا من التصعيد ضد قطر
كشف السفير الإماراتي لدى واشنطن، يوسف العتيبة، عن أن الولايات المتحدة هي من تحد وتحجم من الإجراءات التي يمكن أن تتخذها دول الخليج ضد قطر. وقال العتيبة في تصريحات ...Wed, 14 Jun 2017 09:05:21 GMT