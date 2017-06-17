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محمود درويش يثير حنق وزيرة ثقافة الاحتلال الإسرائيلي
محمود درويش

محمود درويش يثير حنق وزيرة ثقافة الاحتلال الإسرائيلي

2017-06-17 04:28:18
متابعات

أثارت الفنانة ميرا عوض حنق وزيرة الثقافة الإسرائيلية ميرى ريجيف بعدما أصرت على غناء قصيدة “فكر فى غيرك” للشاعر محمود درويش.
وميرا عوض فنانة عربية إسرائيلية مغنية وممثلة وشاعرة غنائية، تعيش حالياً فى تل أبيب فى إسرائيل، وهى أول عربية يتم اختيارها لتمثل إسرائيل فى مسابقة يوروفيجن للأغانى.
 
وكانت ميرا عوض علقت ساخرة على كلام ميرى ريجيف قائلة “لم أعرف أنها ستغضب، والعالم لا يدور حول ما تحبه أو تكرهه ميرى ريغف، ما كان يجب أن يكون الأمر هكذا حتى لو كانت وزيرة الثقافة”.
وتابعت “لا يمكن لـ ريجيف أن تقرر ما الذى سأغنيه، هذه قصيدة عن التضامن الإنسانى وأغنيها فى كل حفلاتى، وأن تأتى ريجيف وتقول إننى اخترت قصيدة لشاعر محرض على قتل اليهود، فهذا فعل عبثى”.

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