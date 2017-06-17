أعرب مؤمن سليمان المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى (سموحة) عن عدم رضاه عن نتيجة مباراة فريقه أمام (الأهلي) التى انتهت بفوز الاخير بنتيجة 4/2.

وقال سليمان إن سموحة أدى مباراة جيدة وكان ندا للنادى الأهلي بطل الدوري، مشيرا إلى أن خبرة لاعبى الاهلي حسمت المباراة بعد أن نجح لاعبوه في استغلال الفرص التى اتيحت لهم على مرمى سموحة.

وأشار إلي أن فريقه يعانى من الإجهاد والإرهاق بسبب ضغط المباريات والمشاركة فى الكونفدرالية، مؤكدا أن هناك أيضا غيابات كبيرة فى الفريق بسبب الإصابات المختلفة وكلها أثرت على الفريق أمام الأهلى.

وأكد أن سموحة كان قريبا من تعديل النتيجة والخروج بالتعادل، لكن عدم التعجل والتسرع في إنهاء الهجمات واستغلال الفرص حال دون ذلك.