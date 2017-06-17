 Moheet on google
السبت 17 يونيو 2017 05:00 صباحاً
روابط سريعة
مؤمن سليمان: خبرة لاعبي الأهلي وراء الفوز على سموحة
مؤمن سليمان

مؤمن سليمان: خبرة لاعبي الأهلي وراء الفوز على سموحة

2017-06-17 03:58:50

أعرب مؤمن سليمان المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى (سموحة) عن عدم رضاه عن نتيجة مباراة فريقه أمام (الأهلي) التى انتهت بفوز الاخير بنتيجة 4/2.

وقال سليمان إن سموحة أدى مباراة جيدة وكان ندا للنادى الأهلي بطل الدوري، مشيرا إلى أن خبرة لاعبى الاهلي حسمت المباراة بعد أن نجح لاعبوه في استغلال الفرص التى اتيحت لهم على مرمى سموحة.

وأشار إلي أن فريقه يعانى من الإجهاد والإرهاق بسبب ضغط المباريات والمشاركة فى الكونفدرالية، مؤكدا أن هناك أيضا غيابات كبيرة فى الفريق بسبب الإصابات المختلفة وكلها أثرت على الفريق أمام الأهلى.

وأكد أن سموحة كان قريبا من تعديل النتيجة والخروج بالتعادل، لكن عدم التعجل والتسرع في إنهاء الهجمات واستغلال الفرص حال دون ذلك.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3