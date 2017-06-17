أذاع التليفزيون البحريني تسجيلا لمحادثة هاتفية بين حمد بن خليفة العطية مستشار أمير قطر والمدعو حسن سلطان وهو رجل دين من قيادات الصف الأول في حزب الدعوة البحريني يحرضه على إثارة الفوضي في البحرين.

وقال التلفزيون البحريني “إنه تأكيدا على التدخلات القطرية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين والتي كان يقصد منها قلب نظام الحكم عرض تلفزيون البحرين تسجيلا لعدة محادثات هاتفية في مارس 2011 بين شخصية من دولة قطر وهو حمد بن خليفة العطية مستشار أمير قطر والمدعو حسن سلطان وهو رجل دين من قيادات الصف الاول في حزب الدعوة في مملكة البحرين.

وأشار التليفزيون إلى أن المدعو حسن سلطان لعب دورا تحريضيا في منتصف التسعينات وكان عضوا برلمانيا هرب إلى لبنان عام 2011 خوفا من القبض ويقيم في لبنان برعاية حزب الله ويتردد كثيرا على زيارة العراق وسلم أموالا من حزب الله وكان يصرفها على البحرنيين الهاربين والمطلوبين.

كما أنه عضوا في جمعية الوفاق الإسلامية المنحلة التي دأبت قناة (الجزيرة) على استضافت اعضائها ونقل أخبارهم مما يؤكد أنها ليست قناة مستقلة انما مرتبطة بسياسة الحكومة القطرية.

وفيما يلي نص المكالمة الأولي

العطية :السلام عليكم

الشيخ حسن: السلام عليكم

العطية: أنا استفسرت عن درع الجزيرة ما في قوات قطرية أول شئ وبعدين فيه اثنين ضباط مراقبين وهذا حسب قانون درع الجزيرة، قانون درع الجزيرة يلزمنا بالمشاركة كدول مجلس التعاون انت عارف، واحنا هذه المرة تحفظنا وما شاركنا في ابوظبي”.

الشيخ حسن: بس فيه ضباط اثنين مراقبين

العطية: اثنين مراقبين شئ يلزمنا

الشيخ حسن: طويل العمر بوخليفة أرجو أن تأخذون هذا الموضوع بالحسبان الان الناس بتتعامل مع هذه القوات كقوات احتلال.

العطية: ياشيخنا انا مع كلامك.. ما يجب ان اقولك هذا الكلام احنا في قطر متحفظين عليه ورفضنا المشاركة انت عارف قانون درع الجزيرة يلزم كل الدول بالمشاركة احنا واجبنا على أنفسنا ما شاركنا وحرصنا الا يتطور الموضوع إلى قوات وطيران يصل لهناك.

الشيخ حسن: طويل العمر أنا مو مطلع على القانون بالتفصيل ولكن اليوم البرلمان الكويتي عنده مشكلة ويستجوب الحكومة على هذا الموضوع.

العطية: أنا معاك ياشيخنا ولان هذا صار واقع الحين تكلم رئيس الوزراء ولا بعد شوية.

الشيخ حسن: اعطينا بوخليفة نص ساعة او ساعة الاربع لانك بتعرف هذا الموضوع مو بهذه السهولة المعارضة قاعدة في اجتماعات والبيت الداخلي في اجتماعات تعرف يحتاج لبلورة اذا تبلور هذا الشئ اتصل عليك.

العطية: أنا انتظر منك تليفون.

الشيخ حسن: تسلم.

العطية: اليوم بعدما يعود رئيس الوزراء ومع سعود الفيصل ويتبلور بعض الأمور اذا تطلبت الامور اجاي بكرة اشوفك واشوف الشيخ عيسى الموضوع مع الملك والحكومة.

الشيخ حسن: نتشرف بوخليفة.

العطية: أنتم تبغون اجي او رئيس الوزراء يوصلكم الي تبغونه.

الشيخ حسن: نتشرف نشوف وجهك الكريم ومعالي الشيخ حمد احنا بالخدمة احنا بكون ضيوفكم.

العطية:احنا متأكدين.

الشيخ حسن: تسلم طويل العمر.

العطية: سلملنا علي الشيخ عيسى وكل من معاك وإن شاء الله يطمنوا على بلادهم ويفك الازمة وتعود لنا بخير.

الشيخ حسن: تسلم مع السلامة.

المكالمة الثانية

الشيخ حسن: السلام عليكم.

العطية: السلام عليكم.

الشيخ حسن: أكيد متابع التطورات.

العطية: أيوه الله.

الشيخ حسن: أنا باتكلم وياك انقل شئ لقوات الامن واعلان حالة الطوارئ احنا نتوقع سيل من الدماء.

العطية: ماعندنا مانع يطلع حتى في الجزيرة.

الشيخ حسن: هذه رسالتنا ان ما يجري اليوم بإمضاء خليجي.

العطية: توصل بس أنا ابغي القرى التي صارت بها مشاكل.

الشيخ حسن: كل القرى ما عاد فيها حماية للشيعة في البحرين ونحن وصلنا هذا لمرجعيتنا في النجف ولبنان انه لايوجد اتفاق سياسي ولا شئ.

العطية: الحين منتشرين بلطجية ولا الجيش نزل وضح لي شوية.

الشيخ حسن: البلطجية القوات التي لديها سلاح بلباس مدني يدخلون القرى والجيش نازل بعد اعلان القوات وقوات الامن كمحور ثالث تمارس نفس الدور.

العطية: شيخ حسن من الشخص الذي اقدر اخلي حد يتصل فيه وياخد معلومات حتى في الجزيرة ما عندنا مانع انت بإسم ثاني

الشيخ حسن اعطيني دقيقة او دقيقتين ارتب الموضوع.

العطية: رد عليا.

الشيخ حسن: دقيقة تسلم.

العطية: أوك.

المكالمة الثالثة ......

الشيخ حسن: السلام عليكم.

العطية: مرحبا.

الشيخ حسن: رقم الشخص اللى ممكن يتكلم على الجزيرة ممكن النائب خليل المرزوقي كان النائب الأول لرئيس مجلس النواب وممكن اي شخص ثاني.

العطية: اللي انت تشوفه.

الشيخ حسن: رقم خليل المرزوقي.....

العطية: على كل حال يكون لنا موقف مغاير ما عندنا مشكلة بس احنا نبغي تعاون معلومات صحيحة وأكيدة ما تطلعنا قدام الناس بكرة اننا تهورنا في شئ وياريت فيديو مصور بالتاريخ.

الشيخ حسن: احنا مستعدين.

العطية: أنا برتب إيها بعد شوي.

المكالمة الرابعة

العطية: الو

الشيخ حسن: سلام بوخليفة.

العطية: مرحبا يطول عمرك.

الشيخ حسن: بالنسبة للمعلومات هذا رقم الشخص الي ممكن القناة تتواصل معه للمعلومات ويزودها أولا باول بمعلومات دقيقة والاشرطة والوثائق موجودة.

الشيخ حسن: الرقم.....

العطية: هذا الرقم بدون فتح الخط عندي 037

الشيخ حسن: سيف طاهر.

العطية: الحين نتصل بسيف ولا خليل.

الشيخ حسن: اتصل بطاهر هو اعلامي ومعلوماته دقيقة عنده أول بأول ويقدر يزودها.

العطية: اوكي بعطيك خبر بترتبنا.

الشيخ حسن: أوكي تسلم.