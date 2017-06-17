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مصر تفوز بعضوية لجنة تنوع أشكال التعبير الثقافي
اليونسكو

مصر تفوز بعضوية لجنة تنوع أشكال التعبير الثقافي

2017-06-17 03:49:11
وكالات - أ ش أ

فازت مصر بعضوية اللجنة الحكومية الدولية لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي.

جاء ذلك في التصويت الذي جرى الخميس، خلال الدورة السادسة للدول الأطراف باتفاقية ٢٠٠٥ المعنية بحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي والتي انعقدت بمقر منظمة “اليونسكو” بباريس بحضور وفد مصر برئاسة سفير مصر لدى فرنسا ومندوبها الدائم بالمنظمة السفير إيهاب بدوي.

وحاز على العضوية كل من مصر (83 صوتا) والعراق (64) على حساب قطر التي لم تجمع سوى 52 صوتا.

وصرح السفير إيهاب بدوي لوكالة أنباء الشرق الأوسط، عقب التصويت بأن مصر من أوائل الدول التي صدقت على الاتفاقية في عام 2007، وبأن هذا الفوز يؤكد الرصيد الحضاري لمصر والتقدير الذي تحظى به في اليونسكو بصفة عامة.

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