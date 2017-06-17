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قتلى من "القاعدة" في غارة أمريكية شرقي اليمن
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قتلى من "القاعدة" في غارة أمريكية شرقي اليمن

2017-06-17 03:48:24
أ ش أ

استهدفت طائرة أمريكية عناصر من تنظيم القاعدة في مديرية حبان بمحافظة شبوة شرق اليمن.

وأوضح مصدر محلي في محافظة شبوة - حسبما أفادت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية /الجمعة/ - أن “طائرة من دون طيار أطلقت صاروخين على سيارة لتنظيم “القاعدة” بين وادي يشبم والنقبة في مديرية الصعيد بمحافظة شبوة، ما اسفر عن مقتل من كانوا على متنها”.

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