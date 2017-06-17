استهدفت طائرة أمريكية عناصر من تنظيم القاعدة في مديرية حبان بمحافظة شبوة شرق اليمن.

وأوضح مصدر محلي في محافظة شبوة - حسبما أفادت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية /الجمعة/ - أن “طائرة من دون طيار أطلقت صاروخين على سيارة لتنظيم “القاعدة” بين وادي يشبم والنقبة في مديرية الصعيد بمحافظة شبوة، ما اسفر عن مقتل من كانوا على متنها”.