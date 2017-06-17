بعد انهيار السقف..لجنة لمعاينة منزل "رمضان" الأثري2017-06-17 03:29:46
توجهت لجنة أثرية مشتركة من قطاعي الآثار الاسلامية والقبطية والمشروعات برئاسة اشرف محمود مدير عام الاثار الاسلامية و القبطية بوجه بحري لمعاينة منزل رمضان الأثري بمدينة رشيد وتقييم الوضع الراهن له فور الانهيار المفاجئ الذي اصاب سقف الحجرة الشمالية الغربية الموجودة بالدور الثالث للمنزل المطل علي الشارع الرئيسي.
صرح بذلك الدكتور محمد عبد اللطيف مساعد وزير الآثار لشئون المناطق الأثرية الذي أوضح أن مديري ومفتشي جنوب رشيد قد فوجئوا بسقوط السقف اثناء قيامهم بالمرورالدوري على المباني الأثرية الجمعة، حيث ان السقف كان في حالة جيدة ولم يكن يعاني من أية مشكلات او هناك أية إشارات تشير بسقوطه.
و أضاف أن المعاينة المبدئية اشارت إلى ان سبب سقوط السقف ترجع الي تخلخل العروق الخشبية الحاملة للسقف و الممتدة بطوله و عرضه، الأمر الذي أدى إلى انهيار سقف الحجرة بالكامل.
واستطرد د. عبد اللطيف أنه تم اخطار الجهات المختصة لاخلاء الشارع من حركة المرور حتى يتم الاستفاضة من المعاينة و تقييم الوضع الحالي، مؤكدا أنه لم يتم سقوط أية من اجزاء السقف بالشارع وأن جميع أجزاؤه سقطت داخل الحجرة.
من جانبه قال المهندس وعد الله أبو العلا رئيس قطاع المشروعات أنه تم تكليف شركة المقاولون العرب بالبدء الفوري في أعمال درء الخطورة عن المنزل، واعادة بناء السقف طبقا للأصول والقواعد الأثرية.
يذكر أن منزل رمضان الأثري يعد من أهم المنازل الأثرية برشيد حيث يعود تاريخ انشاؤه للقرن الثاني عشر الهجري، موافق الثامن عشر ميلادي وهو مسجل بعداد الاثار الاسلامية والقبطية طبقا للقرار الوزاري 10357 لسنة 1956.
-
موسكو تتحقق من مقتل البغدادي في غارة للطيران الروسي على الرقة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم (الجمعة) أنها تتحقق في الوقت الراهن عبر مختلف القنوات من معلومات عن مقتل زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي في غارة للطيران الروسي ...Fri, 16 Jun 2017 09:09:36 GMT
-
خبير أمني: مصر تعاني من «28 يناير»
أستبعد العقيد حاتم صابر الخبير الأمني، أن تندرج دعوات التظاهر اليوم تحت بند الوطنية بل تندرج تحت بند الأغراض السياسية ومحاولة زعزعة الأمن، مشيرا إلى أن مصر بتعاني ...Fri, 16 Jun 2017 09:09:36 GMT
-
وزير المالية من سول: خلاف مصر مع قطر "مسألة مبدأ"
قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن مصر ليست قلقة بشأن التداعيات المالية المحتملة لخلافها السياسى مع قطر. وأضاف الجارحى فى تصريحات لشبكة CNBC الأمريكية على هامش ...Fri, 16 Jun 2017 09:09:36 GMT
-
"الدستورية": تقرير المفوضين بمنازعتي "قضايا الدولة" لم يتطرق لتيران وصنافير
أكد المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها أن الرأي الاستشاري المنسوب لهيئة مفوضي المحكمة في شأن منازعتي التنفيذ المقامتين من ...Thu, 15 Jun 2017 13:18:27 GMT
-
إصابة 150 جنديا إسرائيليا بمرض جلدي غامض
أصيب 150 جنديا إسرائيليا بطفح جلدي نتيجة تلوث لم تعلن إسرائيل عن مصدره أو سببه، أدى إلى إخلاء قاعدة “شزفيم” وتسريح 1500 جندي. وقالت مصادر إسرائيلية، حسب شبكة “روسيا ...Thu, 15 Jun 2017 08:36:18 GMT
-
سامح شكري: العلاقات مع السودان قوية ونسعى لاحتواء أي توتر
ثمن وزير الخارجية المصري سامح شكري، مبادرة المستشارة أنجيلا ميركل في أفريقيا خلال قمة العشرين حيث تم مناقشة كيفية الدفع باستثمارات أوروبية لأفريقيا ووضع قيمة ...Thu, 15 Jun 2017 10:14:58 GMT
-
اليمن: مقتل أكثر من 11 ألف مدني منذ بدء الصراع في البلاد
أفاد وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر بمقتل أكثر من 11 ألف مدني في البلاد، جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح، عقب انقلابها ...Fri, 16 Jun 2017 08:45:53 GMT
-
اليابان تتعهد بمنع خطر الإرهاب على اراضيها بمشاركة المجتمع الدولي
تعهد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بتجنيب بلاده خطر الهجمات الإرهابية بالتعاون مع المجتمع الدولي عن طريق الانضمام بسرعة إلى اتفاقية دولية تهدف لمنع الجرائم ...Thu, 15 Jun 2017 14:01:22 GMT
-
الإمارات: أمريكا تمنعنا من التصعيد ضد قطر
كشف السفير الإماراتي لدى واشنطن، يوسف العتيبة، عن أن الولايات المتحدة هي من تحد وتحجم من الإجراءات التي يمكن أن تتخذها دول الخليج ضد قطر. وقال العتيبة في تصريحات ...Wed, 14 Jun 2017 09:05:21 GMT