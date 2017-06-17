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مكتبة رئاسية لتغريدات ترامب تفتح أبوابها
دونالد ترامب

مكتبة رئاسية لتغريدات ترامب تفتح أبوابها

2017-06-17 02:26:45
وكالات - رويترز

حصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مكتبة كما يفعل كل الرؤساء الأمريكيين لتخليد فترة وجودهم في الحكم، لكن مكتبة ترامب مختصرة لا تشمل سوى تغريداته على تويتر.

وفتحت مكتبة تويتر الرئاسية أبوابها في نيويورك يوم الجمعة على بعد بضع بنايات عن أبراج ترامب الشهيرة المملوكة لرجل الأعمال الذي تحول إلى عالم السياسة.

جاءت فكرة المكتبة من برنامج تلفزيوني أمريكي ساخر هو (ذا ديلي شو) الذي يعرض مقتطفات من أشهر تغريدات ترامب على تويتر.

والرئيس الجمهوري مستخدم نشط لتويتر ويعبر من خلاله عن أفكاره بشأن عدد من القضايا السياسية وغير السياسية وللهجوم على معارضيه من المشاهير والساسة.

وقال تريفور نوح مقدم برنامج (ديلي شو) إن المكتبة التي تفتح أبوابها للجمهور حتى يوم الأحد دون رسوم للدخول استهدفت جمع “بعض أعظم الأفكار التي تم التعبير عنها على الإطلاق في 140 حرفا أو أقل”.

وأضاف نوح الذي سخر مثل مقدمين آخرين لبرامج مسائية من ترامب خلال الأشهر الخمسة التي قضاها حتى الآن في الرئاسة “ما فعلناه هنا اليوم هو جمع لأفضل التغريدات .. تغريدات منتقاة.. اللحظات التي تختصر وتكثف ما يعنيه الرئيس” على موقع التواصل الاجتماعي.

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