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"المترو": إعادة فتح محطة السادات اليوم السبت
مترو اﻻنفاق

"المترو": إعادة فتح محطة السادات اليوم السبت

2017-06-17 03:52:38
أ ش أ

أعلن أحمد عبدالهادي المتحدث باسم مترو الانفاق، أنه سيتم فتح وتشغيل محطة أنور السادات بالخطين الأول والثاني من بداية التشغيل اليوم السبت.

وقال عبدالهادي - في بيان الليلة - إن القطارات ستتوقف بالمحطة بالخط الأول والثانى كالمعتاد اعتبارا من اليوم السبت بعد ان تم إغلاق المحطة امام الحركة أمس الجمعة لدواع أمنية.

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