أعلن أحمد عبدالهادي المتحدث باسم مترو الانفاق، أنه سيتم فتح وتشغيل محطة أنور السادات بالخطين الأول والثاني من بداية التشغيل اليوم السبت.

وقال عبدالهادي - في بيان الليلة - إن القطارات ستتوقف بالمحطة بالخط الأول والثانى كالمعتاد اعتبارا من اليوم السبت بعد ان تم إغلاق المحطة امام الحركة أمس الجمعة لدواع أمنية.