نشرت صحيفة “ديلي تلغراف” تقريرا كتبته، هارييت ألكسندر، تقول فيه إن الموسيقي الحاصل على جائزة نوبل للأدب، بوب ديلان، متهم بسرقة مقاطع من كتاب مدرسي ضمها في خطابه الذي ألقاه في حفل تسلمه الجائزة يوم ٤ يونيو بالأكاديمية السويدية.

وقد منح ديلان الجائزة في أكتوبر ولكنه رفض حضور التسليم، وألقى محاضرة مدتها 26 دقيقة ذكر فيها أنه تأثر في حياته بكتب معينة رسخت في ذهنه منذ أن كان في المدرسة، من بينها ثلاثة كتب.

وتحدث عن أوديسة هوميروس، وكتاب إيريك ماريا ريمارك وروايته كل شيء هادئ على الجبهة الغربية، ورواية موبي ديك ومؤلفها هيرمن ميلفيل. ووصفت الأمينة العامة للأكاديمية، سارة دانيوس، خطاب ديلان بأنه “جميل ومتكامل بلاغيا”.

وتقول هارييت إن الشكوك تحوم الآن بشأن المقاطع التي تحدث فيها ديلان عن موبيديك بأنها مسروقة من كاتب سبارك نوتس، وهو معد لمساعدة الطلبة على المراجعة. فالمقتبسات التي نسبها للكاتب الأمريكي، هيرمن ميلفيل، لا وجود لها في الرواية التي صدرت عام 1851، بل هي من ملخصات كتاب سبارك نوتس.

وتضيف الصحفية أن الصحفيين عثروا على 20 جملة أخرى في خطاب ديلان أخذت من الكتاب المدرسي.

ولم يصدر عن الموسيقي أي تعليق بشأن هذه الاتهامات.