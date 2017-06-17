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«المقاصة» يفوز على الانتاج الحربي 2/1 في الدوري
مصر المقاصة

«المقاصة» يفوز على الانتاج الحربي 2/1 في الدوري

2017-06-17 01:24:57

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة على ضيفه الإنتاج الحربي بثنائية مقابل هدف خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة، على استاد الفيوم في إطار الجولة الـ 31 بالدوري الممتاز.

أنهى الانتاج الحربي الشوط الأول متقدما بهدف حمل توقيع لاعبه أوميد أوكري في الدقيقة 19.. وفي الشوط الثاني استطاع المقاصة إدراك التعادل والعودة عبر لاعبه بولان فوافي في الدقيقة 71 قبل أن يضيف جون انطوي هدف المقاصة الثاني والفوز في الدقيقة 82، ليرتفع رصيد المقاصة إلى 67 نقطة ويستمر في الوصافة، فيما توقف رصيد الانتاج عند 32 نقطة في المركز الـ13.

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