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كشف النائب مجدى ملك ،عضو مجلس النواب بلجنة الزراعة، أن ما تم توريده مع انتهاء موسم حصاد القمح وصل حتى الآن 3 ملايين و 300 ألف طن، معتبرا ذلك الموسم نجح بنسبة ٨٠ ٪ فى تنفيذ كل ما تم وروده بتوصيات لجنة تقصى حقائق القمح .

و شدد عضو مجلس النواب على أن الحكومة نفذت كافة الاشتراطات، والتوصيات لمنع التلاعب و منع إهدار المال العام و هذا هو الرقم الحقيقى للتوريد على عكس ما كان يشاع أنه يتم توريد 5 ملايين.

وأضاف أن ما حدث من سلبيات يمكن تداركها و هى لا تتجاوز توافر أجولة التخزين و طريقة الوزن وماشابه ، مشددا أنه بخلاف ذلك الرقم فإن جزء مما يتم توريده يخرج للاستهلاك المنزلى و يخرج إلى مطاحن الـ 72 لاستخراج دقيق يستخدم فى صناعة المكرونة.