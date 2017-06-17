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أكد الدكتور عماد كاظم، رئيس المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة، حجز 67 ألف مريض بالرعاية المركزة للعلاج، كلفوا الوزارة 224 مليون جنيه خلال عام 2016.

وقال “كاظم”، فى تصريحاتٍ له؛ إن الوزارة تسعى إلى زيادة وحدات الرعاية المركزة لاستقبال جميع المرضى، وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنًا كبيرًا فى خدمات الرعايات المركزة، بعد زيادة قيمة الأكواد العلاجية للمريض.