علق الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق، على ناشطة تركية تدعى سيران أطيش، أمَّت عددا من المسلمين، في صلاة الجمعة، أمس في برلين، قائلا: «هذه المرأة تسيء للإسلام، وتضع السم في العسل».

ووصف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» المذاع على فضائية «العاصمة» تقديم الإعلامي سعيد حساسين- المساجد، بأنها المطارات الإلهية التي تصعد منها أعمال العباد إلى الله، وهى أطهر بقعة في الأرض.

وقال: إن تلك الناشطة تنشر الفسق بين المسلمين جميعا، لافتا إلى أن إمامة المرأة المسلمين عبث، وأن من أهم شروط الإمامة أن يكون الإمام رجلا، ولا تصح إمامة المرأة للرجال.

يذكر أن ناشطة ألمانية من أصل تركي، تدعى سيران أطيش، افتتحت مسجدا للمسلمين الليبراليين، أمس الجمعة في برلين، باسم «ابن رشد جوته»، وأمَّت المصلين فيه.