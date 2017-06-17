 Moheet on google
السبت 17 يونيو 2017 02:05 صباحاً
روابط سريعة
رئيس «الفتوى الأسبق» عن إمامة المرأة للرجال: «عبث»
عبد الحميد الاطرش

رئيس «الفتوى الأسبق» عن إمامة المرأة للرجال: «عبث»

2017-06-17 01:01:09

علق الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق، على ناشطة تركية تدعى سيران أطيش، أمَّت عددا من المسلمين، في صلاة الجمعة، أمس في برلين، قائلا: «هذه المرأة تسيء للإسلام، وتضع السم في العسل».

ووصف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» المذاع على فضائية «العاصمة» تقديم الإعلامي سعيد حساسين- المساجد، بأنها المطارات الإلهية التي تصعد منها أعمال العباد إلى الله، وهى أطهر بقعة في الأرض.

وقال: إن تلك الناشطة تنشر الفسق بين المسلمين جميعا، لافتا إلى أن إمامة المرأة المسلمين عبث، وأن من أهم شروط الإمامة أن يكون الإمام رجلا، ولا تصح إمامة المرأة للرجال.

يذكر أن ناشطة ألمانية من أصل تركي، تدعى سيران أطيش، افتتحت مسجدا للمسلمين الليبراليين، أمس الجمعة في برلين، باسم «ابن رشد جوته»، وأمَّت المصلين فيه.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3