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سفير مصر بالجزائر يستقبل هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك
هاني زادة

سفير مصر بالجزائر يستقبل هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك

2017-06-17 00:34:29

استقبل السفير المصري في الجزائر عمر أبو العيش، هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك وأمين عام نادي اتحاد العاصمة الجزائري.

وذكر موقع الزمالك أن زادة وصل إلى الجزائر قبل بعثة فريق كرة القدم بالنادى لتجهيز استقبال البعثة التى تصل يوم /الأحد/ المقبل استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة فى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا المقررة /الأربعاء/ المقبل.

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