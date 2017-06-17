توج فالنسيا “باسكت” مساء الجمعة، بلقب الدوري الإسباني لكرة السلة للمحترفين للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على ريال مدريد حامل اللقب خلال آخر عامين بنتيجة (87-76) في رابع مواجهات المرحلة النهائية.

تفوق الفريق الملكي خلال الربع الأول على أصحاب الأرض بفارق نقطة وحيدة (20-19)، وعاد فالنسيا للقاء في الربع الثاني وتقدم بفارق كبير من النقاط وصل لـ17 نقطة بنتيجة (48-31).

وخلال الجزء الأول من الرابع الثالث وصل فارق النقاط بين الفريقين الى 22 نقطة ، قبل أن يتقلص القارق الى 11 نقطة وينتهي الربع الثالث (67-56) لصالح فالنسيا.

وخلال الربع الأخير والحاسم ، تمكن الميرينجي من تقليص الفارق الى 6 نقاط قبل النهاية بخمس دقائق ، إلا أن فالنسيا كافح وعدل دفاعه لينهي المباراة بالفوز لينتزع أول لقب في الليجا.

يذكر أن أفضل إنجاز لفالنسيا في البطولة المحلية كان تحقيق المركز الثاني في نسخة 2003 عندما خسر اللقب لحساب برشلونة.

ويحتفظ ريال مدريد بالرقم القياسي في الفوز باللقب برصيد 33 بطولة ، ويبتعد بفارق 15 من الألقاب عن غريمه التقليدي برشلونة.