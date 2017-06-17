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"ماكرون" ينعي وفاة المستشار الألماني الأسبق هلموت كول
ماكرون الرئيس الفرنسي

"ماكرون" ينعي وفاة المستشار الألماني الأسبق هلموت كول

2017-06-17 00:20:32

نعى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وفاة المستشار الألماني الأسبق هلموت كول، الذي وافته المنية أمس الجمعة عن عمر ناهز 87 عاما.

وعلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ـ عبر تويتر ـ ” مع هلموت كول نخسر أوروبيا عظيما جدا كان أحد الرجال العظام في أوروبا والعالم الحر ومهندس ألمانيا المتحدة والصداقة الفرنسية الألمانية”.

وأضاف ماكرون - في بيان له - ” إن هلموت كول مع الرئيس الفرنسي الراحل ﻓرانسوا ميتران عملا على بناء وحدة أوروبا وتعميق العلاقة الفرنسية الألمانية، وإن الإنجازات الكبيرة التي تحققت لأوروبا تمت معظمها بفضل هلموت كول مثل (شنجن) و العملة الموحدة وبدايات الدفاع الأوروبي”.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونكر إن كول كان جوهر أوروبا في ذاتها ، وإن وفاة هلموت كول تؤلمني كثيرا ، إنه صديقي وجوهر أوروبا في ذاتها ، سنفتقده كثيرا”.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل “إن هلموت كول غير حياتي في شكل حاسم عبر الدور الذي أداه في إعادة توحيد ألمانيا ، ونحن الألمان كنا محظوظين بكول الذي كان مستشارا بين 1982 و1998”.

بدوره ، وجه الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش تحية إلى المستشار الأسبق الراحل هلموت كول ، وقال ” إنه صديق حقيقي للحرية وأحد أكبر قادة أوروبا في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية”.

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