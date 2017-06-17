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فتاة مصرية تستغيث من داخل برج لندن المحترق
حريق برج لندن

فتاة مصرية تستغيث من داخل برج لندن المحترق

2017-06-17 00:47:56

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، خلال برنامج «العاشرة مساء» المذاع على فضائية «دريم» مقطع فيديو، يرصد استغاثة فتاة مصرية، تدعى «رانيا إبراهيم» أثناء وجودها داخل برج لندن المحترق.

يذكر أن حريقا كبيرا اندلع في الساعات الأولى، من صباح الأربعاء الماضي، في برج “جرينفيل”، المكون من 27 طابقا، بمنطقة لانكاستر ويست، غرب لندن، وتم استدعاء أكثر من 200 من رجال الحماية المدنية، و40 سيارة إطفاء.

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