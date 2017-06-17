 Moheet on google
السبت 17 يونيو 2017 12:35 صباحاً
روابط سريعة
«القوى العاملة بالبرلمان»: 15% زيادة لأصحاب المعاشات
جبالي المراغي

«القوى العاملة بالبرلمان»: 15% زيادة لأصحاب المعاشات

2017-06-17 00:03:34

قال جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إنه تم إعداد مشروع القانون، الخاصة بزيادة المعاشات بنسبة 15%، وسيتم عرضها على الجلسة العامة بالبرلمان، يوم الإثنين القادم.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» المذاع على فضائية «العاصمة» تقديم الإعلامي سعيد حساسين، أن لجنة القوى العاملة، قامت بإقرار 4 قوانين، وهم: قانون الخاضعين وغير الخاضعين للخدمة المدنية، وقانون العلاوة الاستثنائية، وقانون غلاء المعيشة، وقانون زيادة المعاشات.

وأشار إلى أنه سيتم عرض القوانين الأربعة على اللجنة العامة بالبرلمان، يوم الإثنين القادم، لافتًا إلى أنه سيتم تحديد حد أدنى، وحد أقصى، لكل قانون من القوانين الأربعة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3