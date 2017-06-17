قال جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إنه تم إعداد مشروع القانون، الخاصة بزيادة المعاشات بنسبة 15%، وسيتم عرضها على الجلسة العامة بالبرلمان، يوم الإثنين القادم.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» المذاع على فضائية «العاصمة» تقديم الإعلامي سعيد حساسين، أن لجنة القوى العاملة، قامت بإقرار 4 قوانين، وهم: قانون الخاضعين وغير الخاضعين للخدمة المدنية، وقانون العلاوة الاستثنائية، وقانون غلاء المعيشة، وقانون زيادة المعاشات.

وأشار إلى أنه سيتم عرض القوانين الأربعة على اللجنة العامة بالبرلمان، يوم الإثنين القادم، لافتًا إلى أنه سيتم تحديد حد أدنى، وحد أقصى، لكل قانون من القوانين الأربعة.