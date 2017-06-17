 Moheet on google
السبت 17 يونيو 2017 12:34 صباحاً
روابط سريعة
صالح جمعة يقود الأهلي للفوز على سموحة برباعية في الدوري
صالح جمعة

صالح جمعة يقود الأهلي للفوز على سموحة برباعية في الدوري

2017-06-17 00:03:53

اكتسح النادي الاهلي نظيره سموحة بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد برج العرب مساء الجمعة، ضمن الجولة 31 من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

أحرز أهداف الأهلي صالح جمعة هدفين وهدف لكلٍ من مؤمن زكريا ورامي ربيعة، فيما أحرز هدفي سموحة كلا من إسلام محارب وسيد فريد.

يذكر أن الأهلي قد حسم لقب الدوري هذا الموسم قبل انتهاء البطولة بأربع جولات وذلك بتعادله مع أقرب منافسيه “مصر المقاصة” في المباراة السابقة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3