صالح جمعة يقود الأهلي للفوز على سموحة برباعية في الدوري

اكتسح النادي الاهلي نظيره سموحة بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد برج العرب مساء الجمعة، ضمن الجولة 31 من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

أحرز أهداف الأهلي صالح جمعة هدفين وهدف لكلٍ من مؤمن زكريا ورامي ربيعة، فيما أحرز هدفي سموحة كلا من إسلام محارب وسيد فريد.

يذكر أن الأهلي قد حسم لقب الدوري هذا الموسم قبل انتهاء البطولة بأربع جولات وذلك بتعادله مع أقرب منافسيه “مصر المقاصة” في المباراة السابقة.